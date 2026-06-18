Hô Chi Minh -Ville : émergence des "cercles de paysans numériques"

Plusieurs communes de Hô Chi Minh-Ville s'imposent désormais comme des vitrines de la transition numérique agricole. De la production à l'e-commerce, en passant par la traçabilité, ces nouveaux modèles permettent de valoriser les produits agricoles, d'élargir les débouchés et de dynamiser l'économie locale.

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Dans la commune de Hưng Long, l'élevage de civettes palmistes pour la reproduction de Nguyễn Văn Đức (hameau 3) affiche une haute rentabilité économique grâce à l'intégration des technologies dans la production. Pour son exploitation, M. Đức a investi dans un système d'approvisionnement en eau automatisé et un système de nettoyage semi-automatique.

Ces installations garantissent une source d'eau propre et limitent les risques d'épidémies, tout en réduisant d'environ 80% le temps consacré au nettoyage des cages par rapport aux méthodes manuelles. Grâce à cela, l'environnement d'élevage reste constamment sec et aéré, offrant des conditions optimales au bon développement du cheptel.

Photo : CTV/CVN

Début 2026, à partir de son exploitation familiale, Nguyễn Văn Đức a soutenu et mobilisé la participation de cinq autres foyers pour fonder une coopérative d'élevage de civettes palmistes. À ce jour, le cheptel global atteint 200 couples de reproducteurs. "Une paire de civettes palmistes reproductrices élevée pendant huit mois se vend en moyenne entre 10 et 15 millions de dôngs. La production est entièrement écoulée, peu importe les volumes, et la rentabilité est supérieure à celle d'autres types d'élevage", a indiqué M. Đức.

À plus de 10 km de Hưng Long, le modèle de verger d'abricotiers appliquant l'énergie solaire combinée à l'IoT (Internet des objets) de Bùi Ngọc Đức (propriétaire du verger Hữu Đức, au 852 rue Vườn Thơm, hameau 3, commune de Bình Lợi) constitue également une vitrine de la transition numérique locale. Ce système IoT permet de réduire de 90 % la main-d'œuvre, d'économiser entre 20% et 70% des volumes d'eau et d'optimiser le processus d'entretien des fleurs.

Par ailleurs, Bùi Ngọc Đức a investi dans un système d'énergie solaire couplé à des capteurs intelligents (smart sensors) pour surveiller et piloter l'entretien de ses abricotiers, en suivant de près l'humidité, la température, les volumes d'irrigation et le stade de croissance des arbres. "Le verger compte actuellement plus de 20.000 abricotiers prêts à la vente. L'application des technologies dans la production me permet d'économiser plus de 100 millions de dôngs par hectare et par an, tout en réduisant considérablement les coûts de main-d'œuvre et d'eau d'irrigation", a partagé M. Đức.

Lors des festivités du Têt, M. Đức utilise Facebook et TikTok pour diffuser des sessions en direct (livestreams) afin de présenter et vendre ses produits. Ce canal permet d'élargir le portefeuille de clients, de renforcer l'interaction avec les acheteurs et de réduire les frais promotionnels. Grâce à cette démarche, le verger écoule chaque année plus de 1.000 pieds d'abricotiers.

Bâtir un écosystème agricole durable

Dans la commune de An Nhơn Tây, autrefois, les discussions matinales des agriculteurs autour d'une tasse de café tournaient généralement autour de la météo ou du prix des engrais, mais la donne a aujourd'hui bien changé. Au sein du "Cercle des paysans numériques", les membres échangent désormais sur le scan de codes QR, les ventes en direct (livestreaming) ou l'installation de l'application mobile de l'Union des agriculteurs. Ils y partagent également leurs expériences en matière de numérisation des produits, de traçabilité, de lutte contre la contrefaçon, ainsi que sur le référencement des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques sur les plateformes de commerce électronique afin d'optimiser leur performance économique.

Le président de l'Union des agriculteurs de la commune de An Nhơn Tây, M. Phạm Phú Cường, a indiqué qu'à partir du modèle du "Cercle des paysans numériques", l'association avait déployé plusieurs programmes tels que le développement de potagers biologiques, l'encouragement des modèles écoresponsables pour générer des produits de haute qualité, ainsi que l'organisation de formations et la promotion des produits agricoles d'excellence.

L'association assure également la mise en relation des agriculteurs avec les coopératives et les entreprises afin de développer des alliances de production, de structurer des groupes de coopération et des coopératives, tout en orientant le développement des zones d'écotourisme en bord de fleuve.

Selon le président de l'Union des agriculteurs de la commune de Hưng Long, Nguyễn Văn Nhạo, outre le modèle de groupe de coopération pour l'élevage de civettes palmistes reproductrices de Nguyễn Văn Đức, de nombreux agriculteurs de la commune appliquent aussi activement les technologies dans leur production et partagent leur savoir-faire, notamment leur expérience dans l'utilisation des codes QR pour la traçabilité des produits.

Photo : Truong Giang/CVN

Les produits tels que le riz biologique ST25, les goyaves saines certifiées OCOP, les animaux reproducteurs ou les légumes de sécurité sanitaire sont tous dotés d'un code QR, permettant aux consommateurs de vérifier facilement les informations relatives au processus de production (de la variété au calendrier de récolte et au site de production, en passant par l'itinéraire technique d'entretien). Cette approche contribue également à l'image de marque et à la valorisation des produits agricoles locaux.

Des communes de An Nhơn Tây et Hưng Long à de nombreuses autres localités, la transformation numérique est en train de fédérer les agriculteurs en une communauté d'apprentissage, de production et de développement de marché. Les "cercles de paysans numériques", les groupes de coopération et les coopératives sont des espaces où les habitants partagent leurs expériences en matière d'application technologique, d'alliances de production et de valorisation de marque, rapprochant ainsi les produits agricoles des consommateurs. Il s'agit là d'un fondement majeur pour structurer un écosystème d'économie numérique à l'échelle locale.

Selon l'Alliance des coopératives de Hô Chi Minh-Ville, la ville compte actuellement 425 coopératives, 2 unions de coopératives et 1.232 groupes de coopération enregistrés en activité. Selon les orientations à l'horizon 2030, la municipalité ambitionne d'atteindre 815 coopératives et 12 unions de coopératives, avec environ 13.700 ha de cultures et plus de 133 ha d'aquaculture appliquant les hautes technologies.

L'orientation stratégique de l'alliance pour la période à venir consiste à continuer d'accompagner les exploitations individuelles, les groupes de coopération et les coopératives pour accélérer leur transition vers un modèle d'agriculture urbaine moderne, en prenant la haute technologie, la transformation numérique et le développement durable comme piliers afin d'optimiser le foncier agricole qui ne cesse de se restreindre.

Truong Giang/CVN