Quang Ngai va démanteler des centaines de bateaux de pêche non enregistrés

La province côtière de Quang Ngai (Centre) va durcir les mesures contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans la perspective de la cinquième inspection de la Commission européenne (CE) du 21 au 31 mars.

Dans le cadre des efforts du Vietnam pour répondre à l’avertissement de "carton jaune" sur la pêche INN, les autorités locales vont procéder au démantèlement des bateaux de pêche "à trois interdits" - sans immatriculation, inspection ou permis de pêche.

Actuellement, la province compte 499 bateaux de ce type, dont 129 non enregistrés et 370 jugés inéligibles à l’enregistrement. En vertu de la réglementation en vigueur, ces bateaux sont interdits d’exploitation et seront officiellement démantelés et retirés de la liste de la flotte locale.

Malgré de vastes campagnes de sensibilisation et le soutien des autorités locales, les propriétaires de bateaux n’ont pas réussi à effectuer les procédures nécessaires pour obtenir des permis légaux.

En conséquence, le Département provincial de l’agriculture et du développement rural proposera au Comité populaire de procéder à leur élimination, a déclaré son directeur adjoint Nguyên Duc Binh.

À ce jour, Quang Ngai compte 5.194 bateaux de pêche enregistrés, avec des données régulièrement mises à jour dans la base de données nationale sur la pêche (VNFishbase). Le taux provincial de licences pour les activités de pêche a atteint 81,94%, tandis que 99% des bateaux locaux tenus d’installer des systèmes de surveillance des navires (VMS) s’y sont conformés.

Depuis le début de l’année 2024 jusqu’au 15 février, 103 bateaux locaux opérant au-delà des limites autorisées sur le système VMS et 961 cas de bateaux liés aux déconnexions du VMS en mer pendant plus de dix jours ont été détectés. Les autorités ont pris des mesures contre 22 bateaux violant les frontières maritimes et ont sanctionné 117 cas de déconnexion.

Nguyên Duc Binh a déclaré que dans la période à venir, le secteur agricole continuera de travailler avec les agences et les localités concernées pour renforcer la surveillance, détecter et prévenir rapidement les violations de la pêche INN et prendre des mesures strictes contre ceux qui facilitent la pêche illégale dans les eaux étrangères.

Les efforts se concentreront également sur l’augmentation de l’immatriculation, des inspections et des licences des navires, ainsi que sur l’installation d’équipements de surveillance. En outre, les investissements continueront à se poursuivre dans la modernisation des infrastructures des ports de pêche, a-t-il indiqué.

