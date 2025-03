ACV investira 39 millions de dollars pour moderniser l’aéroport international de Vinh

La Compagnie des aéroports du Vietnam (ACV) va investir près d’un billion de dôngs (39,13 millions de dollars) dans trois grands projets de modernisation de l’aéroport international de Vinh, dans la province de Nghê An (Centre), avec pour objectif de les achever d’ici la fin de 2025.

>> Vietnam Airlines ouvre une liaison directe vers Pékin

>> Le Vietnam compte trois des dix aéroports à plus forte croissance Asie du Sud-Est

>> Le PM demande de construire une route reliant l'aéroport de Gia Binh à Hanoï

Photo: VNA/CVN

La Compagnie des aéroports du Vietnam (ACV) va investir près d’un billion de dôngs (39,13 millions de dollars) dans trois grands projets de modernisation de l’aéroport international de Vinh, dans la province de Nghê An (Centre), avec pour objectif de les achever d’ici la fin de 2025, a déclaré le président d’ACV Vu Thê Phiêt lors d’une récente réunion avec le Comité populaire provincial.

Cette enveloppe financera l’agrandissement et la rénovation du tablier de l’aéroport, lui permettant d’accueillir neuf avions de code C. La construction devrait commencer avant le 30 avril et s’achever d’ici décembre, avec un budget total de 236,63 milliards de dôngs.

En outre, ACV a approuvé un projet de 68,36 milliards de dôngs visant à moderniser le terminal passagers T1, augmentant sa capacité à 3-3,5 millions de passagers par an d’ici 2030. Cette rénovation devrait également commencer avant la fin avril et se terminer d’ici décembre.

Une partie essentielle de l’expansion comprend des réparations majeures sur la piste de 2.400 mètres de long et de 45 mètres de large de l’aéroport, ainsi que des améliorations sur deux voies de circulation et des zones de sécurité.

Avec un investissement de plus de 623 milliards de dôngs, ces travaux nécessiteront une fermeture temporaire de l’aéroport international de Vinh, la construction débutant avant le 30 juin et la reprise des opérations aériennes d’ici le 31 décembre 2025.

Pour faciliter les travaux, les autorités ont travaillé à dégager 3,352 hectares de terrains dans la zone de tablier existante. Les plans futurs comprennent également la construction d’une deuxième piste, l’agrandissement du tablier des avions près du terminal T2 et l’agrandissement du terminal passagers T2.

Alors que la plupart des procédures juridiques ont été réglées, ACV a exhorté les autorités de Nghê An à aider à résoudre les problèmes de réattribution des terrains restants le plus rapidement possible.

Pour garantir que le projet reste sur la bonne voie, ACV a appelé les autorités locales à soutenir l’accès aux matériaux de construction. Il est également prévu d’étendre la piste existante à 3.000 mètres, ce qui permettra à l’aéroport d’accueillir des avions de code E pour les vols long-courriers, conformément à sa stratégie de développement à long terme.

En tant qu’investisseur principal du projet, ACV s’est engagée à livrer les trois mises à niveau dans les délais, avec un objectif d’achèvement au 30 décembre 2025. Ces améliorations amélioreront le transport de passagers, moderniseront les infrastructures aériennes dans le Centre du Vietnam et soutiendront la croissance économique à long terme de la province de Nghê An et de la région du Centre-Nord en général.

VNA/CVN