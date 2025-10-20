10e session de l'AN : un nouvel élan pour une croissance rapide et durable

Lors de l'ouverture de la 10 e session de la XV e Assemblée nationale, le 20 octobre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté le rapport sur la mise en œuvre du plan de développement socio-économique de 2025 et au cours de la période 2021-2025, ainsi que les orientations pour 2026.

Photo : VNA/CVN

Malgré un contexte mondial instable et des défis internes persistants, le Vietnam a atteint ou dépassé 22 de ses 26 objectifs socio-économiques, avec des résultats remarquables en matière sociale dont la protection sociale. Le pays a su contrôler efficacement la pandémie de COVID-19, préservant la santé publique et consolidant la confiance internationale.

La croissance reste parmi les plus élevées du monde : le PIB devrait progresser de plus de 8% en 2025, et la moyenne sur la période 2021-2025 s'élève à 6,3%. Les trois percées stratégiques - infrastructures, institutions et ressources humaines - ont produit des avancées notables. Plus de 180 lois et ordonnances ont été adoptées et 4 300 réglementations administratives simplifiées.

Les infrastructures connaissent un développement spectaculaire, avec 3.245 km d'autoroutes et 1.711 km de routes côtières achevés d'ici fin 2025. Les investissements publics-privés s'intensifient, notamment avec la construction du Centre national des expositions (VEC), classé parmi les dix plus grands du monde.

Dans les domaines scientifique et numérique, le Centre national d'innovation et le Centre national de données sont désormais opérationnels. Le Vietnam se classe 44e sur 139 dans l'indice mondial de l'innovation. Sur le plan social, le taux de couverture de l'assurance maladie atteint 95,2%, tandis que l'indice de développement humain progresse de 18 places.

La défense et la sécurité nationales ont été renforcées ; l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays ont été fermement préservées, tandis que l'ordre et la sécurité sociale ont été assurés. Le pays a renforcé sa position internationale, réélu au Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour le mandat 2026-2028 et établi des partenariats stratégiques avec 38 pays, dont les cinq membres permanents du Conseil de sécurité.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a reconnu que, malgré des résultats positifs, l'économie nationale fait face à une forte pression pour maintenir la stabilité macroéconomique. Les politiques actuelles demeurent insuffisantes pour exploiter pleinement les ressources humaines, naturelles et culturelles, tout en assurant la protection de l'environnement. La réorganisation de l'appareil administratif et le traitement des projets ou biens publics en suspens avancent lentement. Par ailleurs, des difficultés persistent dans certaines zones reculées, tandis que la pollution, les embouteillages et la criminalité technologique demeurent des préoccupations majeures.

D'ici fin 2025, le gouvernement mettra en œuvre de manière efficace les résolutions du Bureau politique, de l'Assemblée nationale et du gouvernement, en visant une croissance supérieure à 8%, la maîtrise de l'inflation et le décaissement intégral des investissements publics, tout en lançant plusieurs projets stratégiques, dont la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong.

Pour 2026, les priorités porteront sur la stabilité macroéconomique, l'industrialisation, la modernisation, le développement des infrastructures, la réforme administrative, la protection sociale, l'adaptation au changement climatique et le renforcement de la défense, de la sécurité et de l'intégration internationale.

Les principaux indicateurs socio-économiques comprennent 15 objectifs, dont une croissance du PIB visée à plus de 10%, un PIB par habitant de 5.400 à 5.500 dollars, une inflation moyenne d'environ 4,5%, une hausse de la productivité du travail d'environ 8% et une réduction du taux de pauvreté multidimensionnelle de 1 à 1,5%.

"Entrant dans une nouvelle étape, forts de la grande unité nationale, animés par une volonté d'autonomie et de résilience, nourris par la fierté nationale et l'aspiration au progrès, et portés par la dynamique d'innovation et la construction d'un gouvernement, d'une société et de citoyens pleinement numériques, nous accomplirons, à coup sûr et avec succès, les missions aussi lourdes que glorieuses confiées par le Parti, l'État et le peuple", a conclu le Premier ministre Pham Minh Chinh.

VNA/CVN