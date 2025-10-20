Visite officielle du chef d’état-major général biélorusse au Vietnam

Une délégation biélorusse conduite par le général Pavel Muraveiko, chef d’état-major général et premier vice-ministre de la Défense, effectue une visite officielle au Vietnam du 19 au 22 octobre.

Photo : VNA/CVN

Le 20 octobre à Hanoï, le général Nguyên Tân Cuong, chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense, s’est entretenu avec la partie biélorusse.

Le vice-ministre vietnamien a souligné la consolidation constante de l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Biélorussie. Il a rappelé que l’élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique, à l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, à Minsk en mai 2025, constituait une étape majeure, la coopération de défense en étant l’un des piliers essentiels. Il a également salué les résultats positifs de la collaboration bilatérale, notamment les échanges de délégations, le renforcement des liens entre les armes et services, ainsi que les initiatives de formation et de recherche scientifique militaire.

Le général Nguyên Tân Cuong a par ailleurs réaffirmé le soutien du Vietnam au rôle central de l’ASEAN dans la structure régionale et sa volonté de promouvoir la solidarité, la cohésion interne et la coopération substantielle avec ses partenaires. Concernant la Mer Orientale, le Vietnam demeure attaché au règlement pacifique des différends, conformément au droit international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). Il a plaidé pour une mise en œuvre efficace et complète de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) ainsi que pour la conclusion rapide d’un Code de conduite (COC) efficace et substantiel.

Réaffirmant la politique de défense dite des "Quatre Non" du Vietnam, le général Nguyên Tan Cuong a présenté plusieurs orientations de coopération avec la Biélorussie en matière de défense : maintenir les échanges de délégations, renforcer la coopération en matière de formation, participer aux expositions de défense organisées par l’autre partie et élargir la collaboration à des domaines potentiels tels que la médecine et la science militaires.

De son côté, le général Pavel Muraveiko a salué le développement fructueux de la coopération de défense bilatérale et a exprimé la disponibilité de la Biélorussie à renforcer ses liens avec le Vietnam au service de la paix, de la stabilité et du développement.

Il a également remercié le ministère vietnamien de la Défense pour l’accueil de militaires biélorusses pour l’apprentissage du vietnamien, estimant que cette initiative contribuait à une meilleure compréhension mutuelle et au resserrement des relations entre les deux nations.

VNA/CVN