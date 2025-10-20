Le président Luong Cuong présente un bilan du mandat présidentiel 2021-2026

Dans le cadre de la 10ᵉ session de l’Assemblée nationale (XV e législature), le président de la République, Luong Cuong, a présenté le 20 octobre le rapport de synthèse sur les activités présidentielles au cours du mandat 2021-2026.

Le mandat s’est déroulé dans un contexte marqué par des évolutions complexes de la situation mondiale et régionale ainsi que de nombreuses difficultés à l’intérieur du pays, aux côtés des opportunités. Face aux défis, le président a travaillé en étroite coordination avec les organes du système politique pour contribuer à valoriser la force de la grande union nationale, à mettre en œuvre avec succès la Résolution du XIIIᵉ Congrès national du Parti, guidant ainsi le pays vers une ère de prospérité.

Le président a, avec les autres dirigeants de haut niveau, dirigé la mise en œuvre des résolutions, directives et conclusions du Parti, décidé de politiques intérieures et extérieures majeures et traité efficacement de nombreuses questions importantes et urgentes.

Il a signé les ordonnances de promulgation de la résolution de l’Assemblée nationale modifiant et complétant certains articles de la Constitution de 2013, ainsi que de 99 lois et 7 ordonnances, contribuant à lever des obstacles institutionnels et à libérer des ressources pour le développement du pays.

Le président s’est rendu dans de nombreuses localités pour écouter la population, encourager les habitants touchés par les catastrophes naturelles ou les épidémies, contrôler la mise en œuvre des tâches locales. Il a également signé plusieurs traités internationaux importants, créant une base juridique solide au service du développement économique, social, de la défense, de la sécurité et des relations extérieures.

En tant que chef du Comité central de pilotage de la réforme judiciaire, le président a dirigé la mise en œuvre des tâches dans ce domaine et le renforcement de l’efficacité de la justice.

En tant que président du Conseil de défense et de sécurité, commandant en chef des forces armées, il a présidé des discussions stratégiques en matière de défense et de sécurité ainsi que des relations extérieures, et signé des décisions relatives à la promotion et à la rémunération des officiers supérieurs de l’Armée et de la Police populaires.

Durant le mandat, le président a effectué des visites dans 20 pays, participé à 11 conférences et forums internationaux, et accueilli 32 délégations de chefs d’État et de dirigeants étrangers... L’action diplomatique multilatérale a également permis de renforcer le prestige et l’image du Vietnam sur la scène mondiale.

Parmi les leçons importantes tirées du mandat, le président a insisté sur la nécessité de respecter strictement la direction du Parti, d’exercer pleinement les fonctions définies par la Constitution et les lois, et de mobiliser la puissance de l’union nationale.

Dans les années à venir, le président concentrera ses efforts sur la préparation des documents pour le XIVᵉ Congrès national du Parti, la levée des obstacles institutionnels, la stimulation des ressources nationales, l’approfondissement de la réforme judiciaire et la promotion de l’intégration internationale…

Il a également souligné l’importance du renforcement des capacités de défense et de sécurité, de la construction d’une armée et d’une police populaires modernes, ainsi que de la consolidation du grand bloc d’union nationale sous la direction du Parti...

