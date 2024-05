Réveiller le potentiel du tourisme à Diên Biên

>> La Victoire de Diên Biên Phu, “l’une des plus importantes du XXe siècle”

>> La coopération vise à promouvoir le développement de Diên Biên

>> Les dirigeants rendent hommage au Président Hô Chi Minh

Photo : VNA/CVN

Selon les estimations du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme de Diên Biên, à l'occasion de cet événement, la ville de Diên Biên Phu accueille chaque jour environ 5.000 touristes, voire 10.000 lors des jours de pointe, ce qui entraîne une surcharge des installations d'hébergement.

Le président du Comité populaire provincial de Diên Biên, Lê Thành Dô, a dit que le projet de modernisation et d'agrandissement de l'aéroport de Diên Biên avec des vols directs vers les deux plus grands centres économiques du pays (Hanoï et Hô Chi Minh-Ville) favorise la circulation et l’attrait des investissements et la promotion touristique de Diên Biên.

Possédant d’importants potentiels touristiques, Diên Biên a de nombreuses opportunités pour faire le tourisme d’une économie clé. Diên Biên devient d’ores et déjà une destination touristique attractive de la région du Nord-Ouest et de tout le pays et aussi un lieu de sensibilisation des traditions révolutionnaires pour la jeune génération.

Diên Biên possède de nombreuses sites et attractions touristiques qui attirent de nombreux touristes, telles que la relique historique nationale spéciale du champ de bataille de Diên Biên Phu, le col Tang Quai dans le district de Muong Ang, l'ancienne forêt de bauhinie au village de Nâm Cum, à la commune Ngôi Cay et des cultures indigènes uniques...

VNA/CVN