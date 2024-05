Vivre au sein du patrimoine naturel et en tirer profit tout en le protégeant

Le complexe de TràngAn est un patrimoine "vivant" quiabrite plus de 44.000 habitants. Depuis sa reconnaissance par l’UNESCO comme patrimoineculturel et naturel du monde en 2014, il est devenu une "d’or" pour letourisme, grâce à une bonne association de la préservation du patrimoine et dudéveloppement du tourisme, effectuée par les responsables de la localité et ses habitants. Ces derniers respectent toujours la direction "vivre au seindu patrimoine naturel et en tirer profit tout en le protégeant".

Photo : VNA/CVN

L’ancienne capitale accueille un nouveau mode de vie

Hà Thi Bac (commune de Ninh Xuân, province de Ninh Binh) travaille comme timonière d’embarcation depuis dix ans. Selon elle, les quatre membres de sa famille travaillent tous dans le tourisme. Ses deux filles titulaires de licences sont toutes deux en poste en tant qu’administratrice de voyagiste et reçoivent mensuellement 15-20 millions de dôngs pout leur travail. D’après elle, c’est un vrai bénéfice qu’apporte le tourisme. "C’est le tourisme qui nous offre ces bienfaits. La plupart des villageois de chez moi travaillent comme timoniers ou officient à d’autres postes du complexe touristique de Tràng An", a-t-elle indiqué. Avant d’ajouter que chacun gagne de 5 à 7 millions de dôngs chaque mois, et que ces emplois sont moins pénibles que les travaux agricoles qu’ils exerçaient auparavant.

Nguyên Thi Ly est bilingue anglais-français et actuellement patronne d’un hébergement de type homestay. Il y a une vingtaine d’années, elle était paysanne. "Me lancer dans le tourisme a été un nouveau chapitre de ma vie comme pour d’autres membres de la communauté presque tous issus de milieux modestes. Mais ce n’est pas tout. Le tourisme nous offre également l’occasion d’acquérir des compétences et d’enrichir nos connaissances. Les jeunes ici sont de plus en plus sensibilisés à la protection de l’environnement à des fins de développement durable".

Selon les calculs des organes compétents, le complexe paysager de Tràng An a contribué à créer environ 10.000 emplois direct et 20.000 emplois indirects. Grâce au patrimoine naturel de la région, les personnes concernées voient la vie "en rose" grâce à des revenus multipliés par 2 ou 3 fois et aux opportunités d’échanges et de rencontres culturelles que leur confèrent leurs métiers.

L’enjeu engendré est de savoir exploiter les valeurs du patrimoine et d’en tirer profit sans dénaturer le paysage et en conservant ses valeurs au bénéfice des générations suivantes.

Photo : VNA/CVN

Une mesure qui connaît déjà du succès est la culture de lotus à destination du tourisme écologique, qui rapporte de gros revenus. Selon une estimation des responsables du district de Hoa Lu, jusqu’à fin avril, 60 hectares de terrains abandonnés ont fait l’objet de plantations de lotus.

Un autre modèle vertueux des habitants est la culture de lotus combinée à l’élevage de poissons qui a cours dans les communes de Ninh Hai, Ninh Xuân, Ninh Thang, Ninh My et Truong Yên.

Faire d’une pierre deux coups a permis à bon nombre d’habitants de faire fortune.

Selon Bùi Thiên Thi, secrétaire du Parti communiste du district de Hoa Lu, le tourisme a permis une transition économique locale des travaux agricoles vers des services touristiques et commerciaux. Le tourisme communautaire a poussé les produits agricoles à évoluer notamment en faisant des villages métiers, de l’agriculture rurale et des paysages naturels des représentants de la culture traditionnelle.

La commune de Hoa Lu figure parmi les premières localités reconnues en tant que nouvelle ruralité de la province de Ninh Binh.

Décryptage du "modèle de Tràng An"

Conservation et valorisation des valeurs du patrimoine ne sont pas des projets faciles à mettre en œuvre. Mais grâce à une collaboration entre les habitants, les entreprises et les organes d’État, la province de Ninh Binh a mené à bien la protection du patrimoine et la pratique d’un tourisme responsable en maintenant l’objectif directif de "vivre au sein du patrimoine naturel et en tirer profit tout en le protégeant".

Christian Manhart, ancien représentant de l’UNESCO au Vietnam, apprécie le procédé adopté par les responsables du complexe, surtout la valorisation du rôle des habitants dans le cadre de la préservation et de la gestion du patrimoine. "Ninh Binh est l’une des localités pionnières dans l’édification d’un règlement quasiment complet et global concernant la gestion du patrimoine. Nous prenons en considération cette approche qui nécessite la collaboration de l’État, des scientifiques, des entreprises et des habitants. Ces derniers jouent un rôle crucial dans la protection du patrimoine. Ils sont la clé qui rend les politiques et mécanismes plus efficaces, ils déterminent la durabilité du patrimoine car ils constituent des encyclopédies vivantes, garantes des valeurs culturelles et historiques et de leur transmission aux générations futures, a-t-il partagé, vous pouvez être fiers de cette approche qui est un exemple à suivre dans les autres localités et dans les pays d’Asie du Sud-Est".

L’historien Duong Trung Quôc est l’un des premiers membres de l’équipe à avoir été chargée de la rédaction du dossier du complexe de Tràng An à déposer à l’UNESCO pour sa reconnaissance comme patrimoine mondial. Il a été impressionné par l’efficacité du modèle de gestion. "D’après moi, le fait d’opter pour une telle organisation constitue le premier succès de la province de Ninh Binh. C’est une manière très efficace de conserver et de valoriser les valeurs du complexe à des fins de développement socio-économique et de création de moyens de subsistance des habitants", a-t-il noté.

L’expert s’est également montré convaincu que l’exploitation des valeurs culturelles à destination du tourisme est vraiment le moyen de faire d’une pierre deux coups puisque cela contribue à une nette amélioration du niveau de vie des habitants, tant matériellement que spirituellement tout en même temps qu’à un développement du tourisme par la promotion de la culture.

Les constatations et évaluations des experts réaffirment la pertinence et l’adéquation des mesures prises par la province de Ninh Binh dans la précision de la gestion du patrimoine dont les habitants sont en l’occurrence les acteurs. Le succès de ces mesures est l’un des objectifs ciblés par la province dans le cadre du respect des valeurs universelles exceptionnelles, l’intégrité et la durabilité du patrimoine.

Nguyên Thom - Mai Quynh/CVN