Le Vietnam parmi les dix destinations préférées des touristes chinois

>> Le Vietnam, l’une des destinations les plus sûres pour les voyageuses en solo

>> Les médias internationaux vantent les charmes touristiques du Vietnam

>> Vietnam parmi les destinations préférées des Sud-coréens pour l’été 2024

Photo : CTV/CVN

Le site Web de voyages a indiqué que les réservations de vols internationaux de touristes chinois le premier jour des vacances du 1er mai ont atteint un niveau record, augmentant de 20% par rapport au niveau d’avant le COVID-19.

"Le nombre de réservations de billets d’avion pour plusieurs destinations sans visa pendant les vacances du 1er mai a dépassé les chiffres enregistrés au cours de la même période de 2019", a noté Qunar.

Plus précisément, les réservations de vols vers la Thaïlande et la Malaisie ont connu une augmentation de plus de 30%, et celles vers Singapour et la Géorgie ont plus que doublé.

Le nombre de recherches de voyages au Vietnam en provenance de Chine a également presque retrouvé le niveau d’avant la pandémie, atteignant 95% des chiffres de 2020, un signe positif pour l’industrie touristique vietnamienne.

Les visiteurs chinois apprécient le Vietnam en raison de sa riche culture et de ses magnifiques paysages naturels.

La Thaïlande, le Japon, la Malaisie, la République de Corée, Singapour, l’Indonésie, les États-Unis, les Philippines et l’Australie complètent la liste des 10 destinations préférées des Chinois pour les vacances du 1er mai.

CPV/VNA/CVN