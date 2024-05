Des glaces en forme de sites célèbres de Hanoï

>> Glace aux fraises et au lait de coco

>> Glace au chocolat et au matcha

>> La glace en forme des sites célèbres de Hanoï

Ces bâtonnets de glace de marque Gelato Stick sont spéciaux car ils arborent des images de monuments emblématiques de Hanoï tels que la pagode au Pilier Unique (Chùa Môt Côt), la porte Quan Chuong, la tour de la Tortue, le marché de Dông Xuân, la Cathédrale de Hanoï, l’Opéra de Hanoï, la fontaine de Hàng Dâu, le pont Long Biên, la Citadelle impériale de Thang Long-Hanoï, et bien d'autres. Ly Hai Hoàng Tân est à l’origine de ces créations.

Né en 1991 à Hô Chi Minh-Ville, Ly Hai Hoàng Tân a commencé par étudier la fabrication de glaces à Singapour en 2018, avant de choisir Hanoï pour y développer sa carrière. Au départ, il a ouvert une école privée de formation professionnelle en fabrication de gelato italien, Gelato Chef, proposant des glaces en forme d’animaux. Par la suite, il s'est intéressé à la fabrication de glaces en forme de sites pittoresques de Hanoï et a commencé leur production à partir de 2021.

"Lors de mes voyages en Chine, en République de Corée et en Thaïlande, j'ai remarqué des glaces en forme de nombreux monuments célèbres de ces pays. À mon retour au Vietnam, j'ai entrepris des recherches et ai commencé à produire des glaces représentant les sites de Hanoï afin de contribuer à promouvoir l'image du Vietnam auprès des touristes, notamment des touristes internationaux", partage Hoàng Tân.

La phase la plus cruciale lors de la fabrication de ces glaces réside dans la conception du moule. Le jeune homme a dû concevoir un moule distinct pour chaque site. Avant cela, il a dû se rendre sur les lieux, observer attentivement, puis élaborer des croquis.

Les ingrédients pour la fabrication de la glace comprennent du lait, de la farine, du sucre, de l'eau et des arômes. Le glacier les incorpore dans une machine pour obtenir un mélange homogène.

Photo : Quê Anh/CVN

La plupart des ingrédients sont importés afin d'assurer une qualité supérieure. Une fois le mélange standard obtenu, le glacier le verse dans le moule.

Onze variétés et dix saveurs

Ensuite, le moule est placé au congélateur à -40°C pendant 4 heures. Enfin, la glace est retirée du moule et conservée à -30°C. Les bâtonnets de glace restent consommables pendant six mois.

"Créer ce genre de glace est différent de fabriquer une glace italienne ou une glace classique. J'ai légèrement modifié les ingrédients car, étant donné que la forme influe sur sa texture, elle doit être plus ferme pour perdurer", indique Hoàng Tân.

"Cela fait maintenant quatre ans que je confectionne des glaces représentant des sites de Hanoï. Il existe 11 types et 10 saveurs (chocolat, fruit de la passion, thé vert, taro, fraise, menthe, vanille et noix de coco…) afin de satisfaire tous les clients. La réalisation de ces glaces demande un travail sophistiqué et minutieux. À mon sens, l'étape la plus délicate est celle du mixage. Le glacier doit faire preuve d'habileté pour mélanger les bonnes couleurs et les bons arômes", confie Pham Van Dung.

Ses glaces ne sont pas simplement des rafraîchissements consommés lors des chaudes journées mais plutôt des œuvres d'art. Actuellement, ces glaces sont vendues dans environ 70 boutiques de la ville. Vous pouvez les déguster dans l’espace piétonnier autour du lac de l'Épée restituée et au marché nocturne du Vieux Quartier, tous les vendredis, samedis et dimanches.

Le jeune homme a exprimé son attachement à son projet de fabriquer des glaces représentant des sites célèbres de nombreuses provinces et villes, notamment Ninh Bình, Lào Cai… et Hô Chi Minh-Ville. Il espère que ces produits contribueront à attirer à l'avenir davantage de touristes au Vietnam.

Quê Anh/CVN