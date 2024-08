Le Vietnam et la Chine dynamisent la coopération dans la défense

Le ministre de la Défense, le général Phan Van Giang, a tenu une rencontre bilatérale avec son homologue chinois, le général de corps d'armée Dong Jun, le 20 août, à l'occasion de la visite d'État du secrétaire général du Parti communiste et président du Vietnam, Tô Lâm, et de son épouse en Chine.

>> Le Vietnam et la Chine tiennent leur 8e échange d’amitié sur la défense des frontières

>> Échange d’amitié sur la défense des frontières pour la paix et l'amitié

>> La visite du dirigeant Tô Lâm en Chine vise à consolider davantage la confiance politique

Photo : VNA/CVN

Au cours de la rencontre, le général Phan Van Giang a souligné que la visite du plus haut dirigeant vietnamien en Chine, son premier voyage à l'étranger après son élection au poste de secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, reflète la haute priorité du Vietnam sur le développement de relations de coopération amicales avec la Chine dans sa politique étrangère.

Il a exprimé sa conviction que la visite contribuera à faire avancer les relations bilatérales entre les deux pays dans une nouvelle phase de développement avec efficacité et durabilité, et à renforcer davantage leurs liens de camaraderie et de fraternité.

Selon le ministre vietnamien, les relations entre les deux Partis et les deux pays ont maintenu une dynamique positive grâce aux visites de haut niveau d'importance historique du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, en octobre 2022 et du secrétaire général du Parti et président Xi Jinping en décembre 2023.

Grâce à ces visites, les deux Partis et les deux pays ont atteint de nombreuses perceptions communes importantes, établi un "nouveau positionnement" pour les relations bilatérales, élevé le partenariat de coopération stratégique intégrale et construit une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique avec six grandes orientations indiquant des niveaux de coopération plus élevés, notamment "une coopération plus substantielle en matière de défense et de sécurité".

Phan Van Giang a souligné qu'au cours des dernières années, en mettant en œuvre la perception commune des hauts dirigeants des deux pays, la coopération en matière de défense entre le Vietnam et la Chine a été promue par les deux parties et de plus en plus approfondie, montrant un caractère plus "substantiel".

Il a cité des exemples notables comme le 8e échange d'amitié sur la défense des frontières Vietnam - Chine en avril 2024, l'échange de délégations à tous les niveaux, la coopération en matière d'éducation et de formation, la coopération entre les forces maritimes, la coopération en matière de gestion des frontières et les échanges conjoints de recherche et d'enseignement.

Dans les temps à venir, la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense du Vietnam espèrent continuer à renforcer et à élargir les domaines de coopération que les deux parties ont mis en œuvre, tout en étudiant l'élargissement de la coopération à de nouveaux domaines potentiels d'intérêt mutuel, en particulier dans l'industrie de la défense, l'éducation et la formation, le travail du Parti et la politique, a déclaré le général Phan Van Giang.

De son côté, le ministre chinois de la Défense a déclaré que la visite du leader du PCV offre une opportunité aux forces armées des deux nations de renforcer davantage leurs relations de manière plus substantielle et plus efficace.

Il a souligné que l'élargissement de la coopération militaire entre les deux pays dans divers aspects revêt une importance stratégique significative et est crucial pour assurer la communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine.

Selon général de corps d'armée Dong Jun, en ce moment important, les deux pays ont une mission historique similaire. Pour que les deux pays se développent mieux et réussissent dans l’œuvre de la construction du socialisme, leurs forces armées doivent se tenir fermement côte à côte, continuer à renforcer la coopération dans le travail du Parti et la politique, renforcer la coopération dans la gestion des frontières terrestres et maritimes et consolider une base solide pour le développement des deux pays.

Le général de corps d'armée Dong Jun a souligné que la Chine et le Vietnam sont des camarades, des partenaires et des amis de longue date qui se comprennent profondément.

Par conséquent, dans les temps à venir, il est nécessaire de favoriser davantage la coopération substantielle entre les armées des deux pays dans tous les domaines, avec des activités d'échange amicales plus étendues, de meilleure qualité et plus efficaces, contribuant à l'harmonie, à la prospérité et au bonheur des deux peuples.

Le général Phan Van Giang a profité de l'occasion pour inviter les dirigeants de la Commission militaire centrale, le ministre et les dirigeants du ministère de la Défense de Chine à assister au 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam et à la deuxième Exposition internationale de défense du Vietnam en décembre 2024.

VNA/CVN