Déclaration commune Vietnam - Chine

Photo : VNA/CVN

L'Agence Vietnamienne d'Information publie le texte intégral de la Déclaration commune :

1. À l'invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République socialiste du Vietnam, Tô Lâm a effectué une visite d'État en Chine du 18 au 20 août 2024.

Au cours de sa visite, le secrétaire général du Parti, président Tô Lâm s'est entretenu avec le secrétaire général du président Xi Jinping, a rencontré le Premier ministre Li Qiang, le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine Zhao Leji et le président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois Wang Huning. Dans une atmosphère de sincérité et d'amitié, les deux parties se sont informées de la situation de leurs Partis et pays respectifs, ont échangé des opinions approfondies, sont parvenues à des perceptions communes importantes sur le renforcement du partenariat de coopération stratégique intégrale entre les deux pays et sur la promotion de la construction de la communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine dans la nouvelle situation, et ont discuté des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

2. Le Parti communiste du Vietnam et le Parti communiste chinois sont les deux Partis communistes au pouvoir dans le monde. Ils ont pour mission historique de contribuer au bonheur du peuple, au développement national, à la paix et au progrès de l'humanité. Dans la lutte pour l'indépendance nationale et la libération nationale, les deux Partis, les deux pays et les peuples du Vietnam et de la Chine se sont mutuellement aidés et soutenus, établissant ainsi l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Chine en tant que camarades et frères. Cette année marque le 100e anniversaire de la visite révolutionnaire du Président Hô Chi Minh au Guangdong ; 2025 marquera le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine et le 95e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam.

Entrant dans une nouvelle ère, les deux parties n'oublieront pas leur souhait initial d'amitié, graveront leur mission commune, poursuivront résolument la voie du socialisme et favoriseront la modernisation en fonction de la situation de chaque pays, suivront la voie d'amitié Vietnam - Chine établie par des générations de dirigeants des deux Partis et des deux pays, continueront d'approfondir et d'élever le partenariat de coopération stratégique intégral entre les deux pays, construiront ensemble une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique,, porteront les relations entre les deux Partis et les deux pays à un nouveau niveau, œuvreront pour le bonheur du peuple et un pays fort et prospère, pour le développement de la cause socialiste et pour l‘œuvre de la paix et du progrès de l'humanité.

3. La partie vietnamienne félicite chaleureusement la Chine pour le 75e anniversaire de sa fondation, l'organisation réussie du troisième Plénum du 20e Comité central du Parti communiste chinois, et apprécie hautement les grandes réalisations de la Chine dans la nouvelle période ; estime que la modernisation à la chinoise a ouvert des choix de voies et de plans de mise en œuvre pour le développement autonome des pays en développement. La réforme globale de la Chine et l'ouverture des portes de la politique étrangère à un niveau élevé apporteront un nouvel élan et de nouvelles opportunités au développement des autres pays. La partie vietnamienne souhaite et croit que sous la direction inébranlable du Comité central du Parti communiste chinois avec le camarade Xi Jinping comme noyau, sous l'orientation de la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise dans la nouvelle ère, le Parti, le gouvernement et le peuple chinois édifieront de manière globale une puissance socialiste moderne et réaliseront avec succès les objectifs du deuxième centenaire.

La partie chinoise félicite le Vietnam et apprécie hautement ses réalisations importantes obtenues en près de 40 ans de réforme et près de 15 ans de mise en œuvre du "Programme pour l'édification nationale dans la période de transition vers le socialisme" (complétée et développée en 2011), en particulier les réalisations importantes, remarquables et complètes depuis le 13e Congrès national du Parti, promouvant ainsi la force combinée et l'influence internationale du Vietnam au plus haut niveau jamais atteint. La partie chinoise souhaite et croit que sous la direction avisée du Comité central du Parti communiste du Vietnam, dirigé par le camarade Tô Lâm, le Parti, l'État et le peuple vietnamiens mettront en œuvre avec succès les objectifs et les tâches fixés par le XIIIe Congrès national du Parti, prépareront minutieusement et organiseront avec succès le XIVe Congrès national du Parti en 2026, et feront du Vietnam un pays développé à revenu élevé et à orientation socialiste d'ici 2045. La partie chinoise affirme son soutien au développement prospère du Vietnam, au bonheur de son peuple, à la construction d'une économie forte, indépendante et autonome, ainsi qu'à la promotion synchrone de l’œuvre de Renouveau, de l'industrialisation, de la modernisation, de l'intégration internationale globale, au développement des relations extérieures d'amitié et à la mise en jeu du rôle de plus en plus important pour la paix, la stabilité, le développement et la prospérité de la région et du monde.

Photo : VNA/CVN

4. La Chine souligne sa politique persistante d'amitié avec le Vietnam et considère toujours le Vietnam comme une priorité dans sa diplomatie de voisinage. Le Vietnam affirme que le pays considère toujours les relations avec la Chine comme une priorité absolue dans sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification. Tels sont les choix stratégiques des deux parties.

Les deux parties soulignent la nécessité de mettre sérieusement en œuvre la perception commune et les résultats obtenus lors des visites bilatérales des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, en particulier les deux visites historiques du défunt secrétaire général Nguyen Phu Trong en Chine en 2022 et du secrétaire général et président Xi Jinping au Vietnam en 2023, ainsi que la "Déclaration commune sur la poursuite de la promotion et de l'approfondissement du partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam - Chine" et la "Déclaration commune sur la poursuite de l'approfondissement et de l'élévation du partenariat de coopération stratégique intégral entre les deux pays et la construction d'une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique" publiées lors de ces deux visites, respectivement.

Elles soulignent également la nécessité d'adhérer à la devise des “16 mots” et à l'esprit des “quatre bonnes choes”, de mettre en œuvre avec persistance les “6 plus”, à savoir une confiance politique plus élevée, une coopération plus pratique et plus approfondie en matière de défense et de sécurité, une coopération plus substantielle et plus approfondie, une base sociale plus solide, une coordination multilatérale plus étroite et un meilleur contrôle et règlement des différends., de mettre en œuvre avec persistance les “6 plus”, à savoir une confiance politique plus élevée, une coopération plus pratique et plus approfondie en matière de défense et de sécurité, une coopération plus substantielle et plus approfondie, une base sociale plus solide, une coordination multilatérale plus étroite et un meilleur contrôle et règlement des différends.

5. Les deux parties affirment qu'elles maintiendront les échanges stratégiques entre les dirigeants de haut rang des deux Partis et des deux pays, et orienteront conjointement le développement des relations Vietnam - Chine. Elles valoriseront pleinement le rôle particulier du canal du Parti, renforceront davantage le rôle de coordination globale des mécanismes d'échange et de coopération entre les deux Partis, notamment les réunions de haut niveau, les ateliers théoriques entre les deux Partis et les échanges entre les agences des affaires étrangères des deux Partis, amélioreront l'efficacité de la coopération entre les agences respectives des deux Partis au niveau central et les comités du Parti au niveau local, en particulier dans les provinces/zones frontalières ; mettront en œuvre de manière globale les échanges théoriques et le partage d'expériences dans la gestion du Parti et de la nation ; approfondiront conjointement la connaissance des règlements de gouvernance du Parti communiste, de la loi de l'édification du socialisme et de la loi du développement humain pour servir l'édification du Parti et le développement de la cause socialiste de chaque partie. Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges amicaux et de promouvoir le rôle des mécanismes du comité de coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et l'Assemblée populaire nationale de Chine, les échanges amicaux entre les organisations au niveau central et les provinces frontalières du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et de la Conférence consultative politique du peuple chinois. Les deux parties ont convenu que le Comité de pilotage Vietnam - Chine pour la coopération bilatérale renforcerait la coordination globale, dirigerait les ministères, les secteurs et les localités des deux pays pour construire la communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine, et renforcerait les mécanismes et les formes d'échange et de coopération dans les domaines stratégiques tels que la diplomatie, la défense et la sécurité.

La partie vietnamienne réaffirme son adhésion à la politique d'une seule Chine, reconnaissant qu'il n'y a qu'une seule Chine dans le monde, que Taïwan est une partie inséparable du territoire chinois et que le gouvernement de la République populaire de Chine est le seul gouvernement légitime représentant toute la Chine. Le Vietnam soutient le développement pacifique des relations entre les deux rives du détroit et la grande cause de la réunification de la Chine, s'oppose résolument à tout acte de division pour un "Taïwan indépendant" sous toutes ses formes et ne développe aucune relation au niveau de l'État avec Taïwan. Le Vietnam considère les questions liées à Hong Kong, au Xinjiang et au Tibet comme des affaires intérieures de la Chine et estime que sous la direction du Parti et du gouvernement chinois, ces régions maintiendront la stabilité et se développeront de manière prospère. La Chine soutient le Vietnam dans le maintien de la stabilité sociale, la garantie de la sécurité nationale, le développement et la solidarité nationale.

6. Les deux parties affirment que la coopération en matière de défense et de sécurité est l'un des piliers des relations Vietnam - Chine. Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité, de renforcer les échanges à tous les niveaux entre les armées des deux pays par le biais de canaux tels que les échanges d'amitié en matière de défense des frontières et le dialogue sur la défense et la sécurité, d'approfondir les échanges frontaliers, navals et de garde-côtes, et de promouvoir la coopération dans des domaines tels que le travail politique, l'industrie de la défense, les visites mutuelles de navires de guerre et le maintien de la paix des Nations unies. Les deux parties ont renforcé les mécanismes entre les ministères de la Sécurité publique des deux pays, tels que la conférence ministérielle sur la coopération en matière de prévention de la criminalité, le dialogue stratégique sur la sécurité et le groupe de travail sur la sécurité politique ; de promouvoir la coopération dans des domaines tels que la lutte contre la fraude aux télécommunications, la cybersécurité, la criminalité économique, le trafic d'êtres humains, l'organisation de l'immigration illégale et la recherche et la récupération des avoirs des criminels qui ont fui à l'étranger ; de coordonner la mise en place d'une ligne directe entre les ministères de la Sécurité publique des deux pays, d'accélérer la ratification de l'accord au niveau de l'État sur le transfert des personnes condamnées entre le Vietnam et la Chine, et d'établir et d'élargir la coopération entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le ministère chinois de la Gestion des urgences. Les deux pays renforcent les échanges d'informations et partagent leurs expériences sur la lutte contre l'ingérence, la lutte contre le séparatisme, la prévention de la "révolution de couleur", et protègent conjointement la sécurité politique et la sécurité du régime ; et élargissent la coopération juridique et judiciaire pour assurer une base juridique à la collaboration dans divers domaines entre le Vietnam et la Chine.

7. Les deux parties conviennent de promouvoir la connectivité stratégique de développement entre les deux pays, de mettre en œuvre efficacement le plan de coopération reliant le cadre "Deux corridors, une ceinture" à l'initiative "Une ceinture, une route" ; d'accélérer la « connectivité matérielle » en termes de chemins de fer, d'autoroutes et d'infrastructures aux postes-frontières ; de mettre à niveau la "connectivité matérielle" dans les douanes intelligentes. La Chine accepte de fournir une assistance au Vietnam pour développer la planification des lignes ferroviaires à écartement standard Lang Son - Hanoï et Mong Cai - Ha Long - Hai Phong, et d'élaborer un rapport d'étude de faisabilité pour la ligne ferroviaire à écartement standard Lào Cai - Hanoï - Hai Phong. Accélérer la construction pilote de postes frontières intelligents au poste frontière international Huu Nghi (Vietnam) - Youyi Guan (Chine) et de la route de transport de marchandises dédiée dans la zone des bornes frontières 1088/2 - 1089 (Tân Thanh - Po Chài). Rechercher et déployer activement la construction pilote de zones de coopération économique transfrontalière, construire conjointement des chaînes de production et d'approvisionnement sûres et stables.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties encouragent et soutiennent les entreprises dotées de capacités, de réputation et de technologie de pointe à investir dans l'autre pays, en mettant l'accent sur le renforcement de la coopération dans l'agriculture de haute technologie, les infrastructures, l'énergie propre, l'économie numérique et le développement vert ; créer un environnement commercial équitable et favorable pour les entreprises de l'autre partie. Approfondir l'échange d'expériences sur la réforme et la gestion des entreprises publiques, collaborer dans la formation des ressources humaines ; étudier activement une plus grande coopération dans le secteur minier clé. Faire bon usage du groupe de travail sur la coopération financière et monétaire entre les deux pays, renforcer l'échange d'informations et le partage d'expériences sur la gestion et la réforme des politiques dans le domaine financier et monétaire, et stimuler la coopération monétaire. Accélérer la mise en œuvre des projets de coopération économique et technique tels que l'hôpital de médecine traditionnelle (filiale 2).

Maintenir efficacement le rôle du Partenariat économique global régional (RCEP) et de la Zone de libre-échange ASEAN - Chine (ACFTA) ; faire bon usage des plateformes de commerce électronique et des foires commerciales ; renforcer la coopération douanière et élargir l'exportation des produits clés de chaque pays vers l'autre. La Chine est prête à continuer de créer des conditions favorables pour que le Vietnam ouvre des bureaux de promotion commerciale supplémentaires dans divers endroits en Chine. Le Vietnam soutient l'adhésion de la Chine à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) sur la base du respect des normes et des procédures de l'accord, et accueille activement la demande de la Région administrative spéciale de Hong Kong de Chine d'adhérer au RCEP.

8. Les deux parties affirment leur engagement à préserver l'amitié traditionnelle, à défendre les idéaux et les missions partagés et à promouvoir constamment le travail de vulgarisation de l'amitié Vietnam - Chine. Les deux parties déclarent 2025 "Année des échanges humanistes Vietnam - Chine" et organiseront conjointement une série d'activités pour célébrer le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine.

9. Les deux parties affirment qu'elles renforceront la coordination et la coopération multilatérale en vue de la construction d'une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique. Les deux parties doivent persévérer dans les "Cinq principes de la coexistence pacifique" et les normes fondamentales des relations internationales, protéger conjointement le système international avec les Nations unies comme noyau et l'ordre international avec le droit international comme fondement, protéger la justice internationale, l'équité et les intérêts communs des pays en développement. Les deux parties ont décidé de promouvoir résolument un monde multipolaire d’égalité et ordonné, ainsi qu'une mondialisation économique globale, inclusive et durable. Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération dans le cadre des initiatives majeures que sont la communauté d'avenir partagé pour l'humanité, l'Initiative mondiale pour le développement, l'Initiative mondiale pour la sécurité et l'Initiative mondiale pour la civilisation, qui visent à protéger les intérêts communs de toute l'humanité, à œuvrer pour la paix, la justice et le progrès des peuples du monde entier, et à répondre aux aspirations des peuples du monde entier à un monde meilleur. Les deux parties prônent les échanges et la coopération en matière de droits de l'homme sur la base de l'égalité et du respect mutuel, s'opposent fermement à la « politisation », à l'« instrumentalisation » et au double standard dans les questions de droits de l'homme, et protestent résolument contre l'utilisation des questions de droits de l'homme pour interférer dans les affaires intérieures d'autres pays. Elles ont renforcé la coordination et la coopération dans les mécanismes multilatéraux tels que les Nations Unies et le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), et ont soutenu la candidature de l'autre partie aux organisations internationales. La Chine soutient le Vietnam dans l'accueil de l'APEC 2027 et soutient l'adhésion du Vietnam et la promotion de son rôle dans les mécanismes multilatéraux.

Les deux parties conviennent de promouvoir conjointement une coopération régionale ouverte. La Chine soutient l'ASEAN dans la construction d'une communauté de solidarité, d'unité, d'autonomie et de développement de l'ASEAN, et dans le maintien de son rôle central dans la structure régionale en constante évolution ; travaille de concert avec les pays de l'ASEAN pour faire avancer l'initiative de création des « 5 foyers communs » de paix, de sécurité, de prospérité, de beauté et d'amitié ; accélère le développement de la zone de libre-échange ASEAN - Chine 3.0. Intensifie la mise en œuvre des domaines de coopération dans le cadre de la coopération Mékong - Lancang, s'efforce de promouvoir la construction de la communauté d'avenir partagé pour les pays du Mékong - Lancang pour la paix et la prospérité ; promeut la coopération dans le cadre de la coopération économique de la sous-région du Grand Mékong (GMS).

10. Les deux parties ont discuté en profondeur et de manière sincère et directe des questions maritimes, soulignant la nécessité d'un meilleur contrôle et d'une gestion active des différends en mer, et de maintenir la paix et la stabilité en Mer Orientale et dans la région.

Les deux parties conviennent de la nécessité de s'en tenir aux perceptions communes des dirigeants de haut rang des deux Partis et des deux pays, de maintenir ensemble la paix et la stabilité en Mer Orientale, de persévérer dans la consultation amicale pour rechercher activement des solutions essentielles et à long terme acceptables pour les deux parties conformément à l'accord Vietnam - Chine sur les principes fondamentaux guidant le règlement des questions maritimes et au droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, de ne prendre aucune mesure susceptible de compliquer la situation ou d'étendre les différends. Poursuivre les discussions sur la coopération pour le développement commun en mer et la délimitation de la zone maritime au-delà de l'embouchure du golfe du Tonkin pour des progrès substantiels au plus tôt, et promouvoir activement la coopération dans les domaines maritimes moins sensibles. Poursuivre la mise en œuvre complète et efficace de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), travailler sur la base de consultations consensuelles en vue d'un code de conduite en Mer Orientale substantiel et efficace conformément au droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982. Continuer à coordonner la mise en œuvre efficace des documents juridiques sur la frontière terrestre et des accords connexes, promouvoir la coopération dans les zones le long de la frontière terrestre Vietnam - Chine, bien organiser les activités marquant le 25e anniversaire de la signature du traité sur la frontière terrestre Vietnam - Chine et les 15 ans de la signature des trois documents juridiques sur la frontière terrestre Vietnam-Chine.

11. Au cours de la visite, les deux parties ont signé des documents sur la coopération dans les domaines suivants : Ecoles du Parti, connectivité, industrie, finances, quarantaine des plantes douanières, santé, presse et radiodiffusion, coopération locale et affaires sociales et moyens de subsistance.

12. Les deux parties ont convenu que la visite d'État en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République populaire du Vietnam, Tô Lâm, a été un succès, contribuant de manière significative à la construction d'une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique, propice à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.

Le secrétaire général du Parti et président du Vietnam, Tô Lâm, a remercié la partie chinoise pour son accueil chaleureux et amical et a invité le secrétaire général du Parti communiste chinois et président Xi Jinping à se rendre de nouveau au Vietnam dans les meilleurs délais. Le secrétaire général du Parti communiste chinois et président Xi Jinping a remercié et accepté l'invitation avec plaisir.

Pékin, 20 août 2024.

