Affaire Phuc Son : peines réduites en appel pour d'anciens hauts dirigeants provinciaux

La Cour populaire suprême à Hanoï a rendu ce jour son verdict en appel dans l'affaire du groupe Phuc Son, un dossier de corruption de grande ampleur ayant touché plusieurs localités du pays.

Les prévenus, dont plusieurs anciens hauts dirigeants des anciennes provinces de Vinh Phuc, Phu Tho et Quang Ngai, étaient poursuivis pour avoir facilité l'obtention illégale de contrats par le groupe Phuc Son. Ces manœuvres ont entraîné des pertes financières se chiffrant en millions de dollars pour l'État et ont été marquées par la perception de pots-de-vin.

Lors de l'audience d'appel, la Cour a souligné que les accusés étaient des primo-délinquants dans ce type d'affaire, qu'ils avaient eu un parcours personnel irréprochable, qu'ils avaient apporté une contribution significative à leur travail et qu'ils s'étaient efforcés d'atténuer les conséquences du scandale. Tous les protagonistes ont reconnu leur participation et ont procédé à une indemnisation intégrale pour les préjudices financiers causés.

En conséquence, la Cour a commué plusieurs peines de prison ferme en sursis et réduit les condamnations pour corruption des principaux protagonistes.

Plus précisément, Hoàng Thi Thuy Lan, ancienne secrétaire du Comité du Parti de l'ancienne province de Vinh Phuc, a vu sa peine réduite de deux ans et demi, passant de 14 à 11 ans et demi. Lê Duy Thành, ancien président du Comité populaire de Vinh Phuc, a vu sa peine réduite de trois ans et demi, passant de 12 à 8 ans et demi. Pham Hoàng Anh, ancien secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti de Vinh Phuc, a vu sa peine réduite de deux ans, passant de 8 à 6 ans. Tous ont été reconnus coupables de corruption.

Compte tenu de leur âge, de leur état de santé et de l'ancienneté des faits (plus de dix ans), plusieurs anciens responsables ont bénéficié de peines avec sursis. Parmi les personnes condamnées figuraient Pham Van Vong (ancien secrétaire du Comité du Parti de Vinh Phuc), Phùng Quang Hung (ancien président du Comité populaire de Vinh Phuc) et Ha Hoa Binh (ancien vice-président du Comité populaire de Vinh Phuc), chacun ayant écopé d'une peine de trois ans avec sursis.

La Cour a également réduit les peines de Bùi Minh Hông (ancien président du Comité populaire de l'ancien district de Vinh Tuong) et de Hoàng Quôc Tri (ancien vice-président du Comité populaire de l'ancien district de Vinh Tuong) pour "violation des règles d'appel d'offres ayant entraîné des conséquences graves".

Enfin, bien que n'ayant pas interjeté appel, certains prévenus, comme Lê Viêt Chu (ancien secrétaire du Comité du Parti de l'ancienne province de Quang Ngai), ont vu leur peine réduite, la Cour ayant pris en compte leurs efforts spontanés pour réparer les dommages causés. La peine de Lê Viêt Chu a ainsi été réduite de deux ans, passant de sept à cinq ans.

