Résolution 57

Lever les obstacles institutionnels, ouvrir la voie à un développement axé sur l’innovation

Le Forum vietnamien 2025 sur l’environnement, le social et la gouvernance (ESG), placé sous le thème "Science, technologie et moteurs du développement durable", s’est tenu le 22 décembre à Hanoï, sous l’égide du journal en ligne dantri.com.vn . Des représentants du ministère de l’Intérieur, des universités, des instituts de recherche et du monde des affaires y ont participé.

Dans son discours d’ouverture, la vice-ministre de l’Intérieur, Nguyên Thi Hà, a souligné que ce forum se déroulait à un moment particulièrement significatif, marquant le premier anniversaire de la mise en œuvre de la Résolution n° 57-NQ/TW du Politburo relative aux avancées scientifiques, technologiques, à l’innovation et à la transformation numérique nationale, et à l’aube de 2026, année considérée comme le début d’une nouvelle ère pour le pays.

"Le moment est crucial pour discuter de notre vision stratégique et prendre des mesures fortes et décisives afin de conduire le Vietnam vers un développement prospère et durable", a-t-elle déclaré.

Selon, Nguyên Thi Hà, l'expérience internationale montre que la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique déterminent de plus en plus la position, la compétitivité et la capacité de développement à long terme d'un pays. Le Vietnam, a-t-elle affirmé, s'est aligné sur les tendances mondiales, s'ouvrant ainsi les meilleures perspectives de progrès rapide.

"Lorsque nous parlons de science et de technologie, nous ne faisons pas seulement référence aux moteurs de croissance ou aux gains de productivité, mais plus fondamentalement à la qualité du développement", a-t-elle souligné, ajoutant qu'une économie durable ne peut reposer uniquement sur l'extraction des ressources, l'expansion à grande échelle ou les avantages liés aux faibles coûts, mais doit se fonder sur la connaissance, la technologie, une gouvernance moderne et la responsabilité sociale.

Nguyên Thi Hà a décrit le forum ESG comme une plateforme de dialogue essentielle pour aborder trois enjeux fondamentaux : réaffirmer le rôle déterminant de la science et de la technologie dans le développement durable ; proposer des solutions pour lever les obstacles institutionnels et transformer les institutions en un véritable avantage concurrentiel, favorisant l'innovation et les avancées majeures ; et en clarifiant le rôle de la science et de la technologie dans la mise en œuvre des critères ESG au sein des entreprises, parallèlement aux mesures visant à accélérer l'innovation et la transformation numérique du secteur des affaires.

Évoquant la résolution 57 comme un pilier essentiel de la promotion des critères ESG au Vietnam, le Dr. Trân Van Khai, vice-président de la Commission de la science, de la technologie et de l'environnement de l'Assemblée nationale, a déclaré que le pays est confronté à de nouveaux impératifs de développement qui exigent des avancées majeures en matière de science, de technologie et d'innovation, étroitement liées au développement durable. La Résolution 57 fournit un cadre politique crucial en identifiant la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique comme des moteurs essentiels des critères ESG et du développement durable.

"Les critères ESG ne sont plus une option, mais un véritable atout pour les entreprises qui souhaitent s'intégrer, attirer des capitaux et renforcer leur compétitivité. Cependant, ils ne sont efficaces que s'ils sont mis en œuvre de manière concrète, en évitant tout écoblanchiment", a-t-il souligné. Une mise en œuvre efficace des critères ESG, a-t-il ajouté, nécessite une transition écologique conjointe avec la transformation numérique, la technologie jouant un rôle central dans l'amélioration de la productivité, la transparence des données et l'accès au financement vert.

Du point de vue de l'entreprise, Nguyen Hung, PDG de TPBank, a souligné que les critères ESG sont difficiles à mettre en œuvre, à mesurer et à pérenniser s'ils ne sont pas intégrés aux opérations quotidiennes. S'appuyant sur l'expérience de TPBank, il a affirmé que les critères ESG ne peuvent être efficaces que s'ils sont intégrés aux processus opérationnels et mesurés grâce aux données et aux technologies numériques, notamment l'automatisation, l'intelligence artificielle et l'infrastructure de données, afin d'améliorer la transparence et la maîtrise des risques.

Parallèlement, Vo Dinh Trung, directeur général adjoint du Centre d'innovation et de développement durable de Duy Tan Plastics Joint Stock Company (groupe SCG), a déclaré que le principal défi en matière d'ESG ne réside pas dans les actions que les entreprises doivent entreprendre, mais dans la manière de mesurer et d'optimiser les critères ESG tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Il a noté que lorsque les processus sont transparents et efficaces, les critères ESG deviennent une composante naturelle des opérations et une source d'avantage concurrentiel.

Le forum a également permis d'aborder la mesure des critères ESG dans les chaînes de valeur mondiales, les enseignements tirés des PME et les moyens de transformer la science et la technologie, d'un fardeau financier, en une source de création de valeur.

À cette occasion, les Vietnam ESG Awards 2025 ont honoré 32 entreprises exceptionnelles dans les catégories ESG, science et technologie et durabilité globale, tout en reconnaissant les organisations et les individus soutenant le programme.

VNA/CVN