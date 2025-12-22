Hô Chi Minh-Ville

Les chefs des groupements de résidents : un rôle accru après la fusion

Suite à une vaste réorganisation, Hô Chi Minh-Ville est passée de plus de 25.000 groupements de résidents (GR) à environ 4.800 nouveaux GR. Cette réforme majeure a vu la taille de chaque unité passer de quelques dizaines à plusieurs centaines de ménages.

Le rôle et la responsabilité des chefs des groupements de résidents ont considérablement augmenté. Ils doivent faire preuve de compétence et d'engagement pour devenir le "bras armé" de l'administration locale et un pont efficace entre les habitants et les autorités, assurant ainsi la mise en œuvre rapide des politiques et décisions.

Depuis la mise en place officielle de l'administration locale à deux niveaux, les chefs de groupements de résidents (CGR) sont devenus le “point de contact unique” pour recevoir et transmettre l'information au niveau de la base. Cela permet d'éviter les chevauchements d'informations et aide les citoyens à saisir rapidement et précisément les politiques et directives, renforçant la cohérence dans la direction et l'exécution. Inversement, ils sont également le point de contact pour recueillir les opinions et les demandes des habitants et les transmettre à l'administration.

Avec plus de 10 ans de dévouement à la communauté, Nguyên Van Thuong, Chef du groupement de résidents 46, quartier de Tang Nhon Phú, estime que la transmission rapide des politiques et lois de l'État aux citoyens, et vice-versa, est la tâche primordiale. Pour bien accomplir cette mission malgré les "barrières" d'espace et de temps, il a transformé les réseaux sociaux (Facebook, Zalo) en outils de communication rapides et efficaces.

“J'ai créé et maintiens de nombreux groupes très actifs sur les réseaux sociaux pour la communauté. Un groupe Facebook de près de 700 membres sert de collaborateurs communautaires efficaces, m'aidant à transmettre les informations de l'administration aux citoyens le plus rapidement possible. De plus, je gère plusieurs groupes Zalo (incluant des groupes de membres du Parti, étudiants, jeunes volontaires, femmes, et propriétaires de pensions...) avec plus de 300 membres, pour un partage actif d'informations et la réception de retours (des citoyens vers l'administration). Je partage et reçois également des retours en permanence”, a déclaré M. Thuong.

Sa maîtrise de la technologie l'a aidé à diffuser rapidement l'information, des directives administratives aux avertissements contre les escroqueries en ligne. Pour garantir une communication "bidirectionnelle", M. Thuong a audacieusement distribué son numéro de téléphone personnel à tous les habitants locaux. Il reçoit, filtre et transmet les plaintes et suggestions des citoyens à l'administration du quartier, permettant une "intervention" rapide. "Le CGR est de permanence 24 heures sur 24. Parfois, il n'y a pas de repos même la nuit", a ajouté M. Thuong.

Au GR 11, quartier d'An Phú Đông, Pham Thi Muoi est reconnue comme une cheffe habile dans la mobilisation des habitants, proche d'eux dans la communication et transparente dans l'application du règlement démocratique de base. Sous sa direction, en peu de temps (du 1er juillet à aujourd'hui), le GR 11 a réussi à "socialiser" l'aménagement d'un canal recouvert de fleurs de lotus, d'un mini-parc, et surtout, l'installation d'une salle de réunion en ligne au bureau du quartier.

"Nous nous concentrons sur la bonne application du règlement de démocratie de base avec la devise : le peuple sait, discute, fait, vérifie, supervise et bénéficie. Avant de mettre en œuvre toute activité dans le quartier, nous contactons, informons et mobilisons directement les habitants pour qu'ils comprennent et adhèrent. Tout est orienté vers les citoyens, en faisant d'eux le centre", a partagé Mme Muoi. Elle a ajouté que, dans son rôle de pont entre l'administration et les habitants, après avoir reçu des retours et des suggestions, le chef de quartier doit suivre le processus de résolution par l'administration, le poursuivre jusqu'à l'obtention d'un résultat pour en informer les citoyens, afin qu'ils comprennent et soient satisfaits. "Les suggestions des citoyens sont filtrées ; si elles relèvent de la compétence du quartier ou d'un niveau supérieur, elles sont transmises, et nous assurons le suivi jusqu'à ce qu'il y ait un résultat pour répondre aux citoyens", a-t-elle précisé.

Trân Van Hông, un résident du GR 11, quartier d'An Phú Đông, a déclaré que, grâce au dévouement de Mme Muoi, les habitants du GR 11 bénéficient de nombreux avantages : d'un environnement propre, de ruelles bien entretenues et, surtout, du canal recouvert de lotus - une réalisation à laquelle tous les habitants ont participé - qui a remplacé les fortes odeurs nauséabondes d'antan par un lieu prisé pour les photos et l'admiration des fleurs.

Soutien aux procédures administratives

Après la fusion, le quartier de Tang Nhon Phú (Hô Chi Minh-Ville) a une population allant jusqu'à 208.000 personnes, avec 86 GR. C'est l'une des zones à forte vitesse d'urbanisation, attirant un grand nombre de travailleurs migrants et de locataires, entraînant une fluctuation démographique complexe, ce qui rend difficile la gestion de la sécurité et de l'ordre social, ainsi que la mise en œuvre des politiques sociales. Les chefs de GR y représentent désormais des centaines de foyers et des milliers d'habitants.

Pour réduire la pression sur le Centre de services administratifs publics, le quartier de Tang Nhon Phú a utilisé le rôle des chefs de quartier pour former des Groupes de conseil en procédures administratives au sein de la communauté, mettant en place des points de réception de dossiers administratifs pour la certification électronique des copies, les extraits d'état civil et les procédures politiques pour les personnes méritantes, directement dans les zones résidentielles. Cao Thị Ngọc Châu, présidente du Comité populaire de quartier de Tang Nhon Phú, a déclaré que près de 100% des procédures liées à la certification électronique des copies, aux extraits d'état civil et aux politiques pour les personnes méritantes sont mises en œuvre et reçues directement au niveau du quartier. Les citoyens n'ont plus à se déplacer beaucoup. Parallèlement à ce modèle, l'arrondissement prévoit d'ouvrir prochainement des points de réception de procédures administratives supplémentaires dans les immeubles d'habitation, afin de faciliter la vie des citoyens tout en réduisant la pression sur le Centre de services administratifs publics de l'arrondissement. Mme Châu a souligné : "Récemment, les chefs de quartier ont bien joué leur rôle, comprenant la vie des habitants, reflétant rapidement leurs besoins et difficultés émergentes, et collaborant avec l'administration pour une résolution rapide. En particulier, ils sont très actifs dans l'aide aux citoyens et au personnel de l'arrondissement pour la résolution des procédures administratives à domicile et dans le quartier".

De même, au quartier de Hiệp Bình, le Comité du Parti de quartier a également ordonné la création de Groupes de soutien technologique et professionnel pour aider à résoudre les procédures administratives à domicile et dans les GP pour les citoyens. Vu Anh Tuân, secrétaire du comité du Parti de quartier de Hiệp Bình, a déclaré qu'après la fusion, l'arrondissement a une superficie naturelle de 16,01 km² et une population de plus de 215.000 personnes, avec 91 GR. Les chefs de GR représentent des zones 4 à 5 fois plus étendues et peuplées qu'auparavant. "Récemment, le taux de réception et de résolution des dossiers de procédures administratives en ligne du quartier a atteint 77,3%. Ce chiffre montre que l'arrondissement doit faire plus d'efforts et renforcer de nombreuses solutions. Parmi elles, les chefs de quartier doivent devenir des “leaders numériques” dans la communauté, en collaboration avec le Groupe de soutien technologique, pour créer des conditions permettant aux citoyens d'accéder aux services publics en ligne de manière pratique et efficace", a informé Tuân.

Représentant actuellement 661 foyers avec plus de 2.130 habitants, Phạm Van Tuân, chef du GR 10, quartier de Hiệp Bình, a indiqué que 40% des résidents du GR sont des migrants, principalement des ouvriers, dont le niveau en « technologie » et en «interaction en ligne» avec l'administration est encore limité. La zone est vaste, et les déplacements pour les procédures administratives sont compliqués et difficiles pour les habitants. Pour soutenir et faciliter les démarches des citoyens, "j'ai créé un groupe Zalo réunissant toutes les couches de la population du GR. Les citoyens qui rencontrent des difficultés pour effectuer des procédures de services publics en ligne peuvent envoyer un message à ce groupe Zalo ou se rendre au point de rassemblement du quartier pour faire part de leurs préoccupations ; nous recevrons l'information et déploierons immédiatement le Groupe de soutien technologique pour les assister".

Chaque dimanche, les membres du Groupe de soutien technologique du quartier de Hiêp Bình, avec les chefs de groupements de résidents (CGR), se rendent dans les zones de pensions comptant de nombreux migrants, à la fois pour la propagande et pour identifier les cas de difficulté dans l'exécution des procédures de services publics en ligne afin de les soutenir. "Après une période de persévérance, les habitants de mon quartier, y compris les personnes âgées, peuvent désormais effectuer la soumission de dossiers administratifs à domicile sans avoir à se déplacer beaucoup. Parallèlement, les propriétaires de pensions aident également de manière proactive les locataires à effectuer les procédures en ligne lorsque cela est nécessaire, comme la certification électronique des copies, l'enregistrement de résidence ou les procédures politiques pour les personnes méritantes", a déclaré M. Tuân.

Dans le contexte actuel, le rôle des chefs de GR est très important. Ils participent activement au soutien de l'administration locale, notamment en améliorant les "compétences numériques" des citoyens lors de leurs interactions avec les autorités.

