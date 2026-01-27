Hanoï adopte une résolution sur la Planification globale de la capitale avec une vision à 100 ans

Lors de sa 31ᵉ session, le Conseil populaire de Hanoï a adopté une résolution approuvant les orientations majeures de la Planification globale de la capitale avec une vision de 100 ans. Cette décision historique vise à façonner une capitale fondée sur les valeurs de culture, d’identité et de créativité, structurée selon un modèle urbain multipolaire, multicentrique et multiniveau, et résolument orientée vers un développement vert, durable et résilient face au changement climatique.

Photo : VNA/CVN

Hanoï est appelée à demeurer non seulement le centre politique et administratif national, mais aussi un pôle moteur de croissance, avec pour ambition une croissance économique à deux chiffres, à la hauteur d’une capitale d’un pays à revenu élevé, exerçant un rôle de promotion du développement du delta du fleuve Rouge, de la région de la capitale et de l’ensemble du pays.

La planification globale prévoit la création de pôles de croissance comme le Pôle Culture - Histoire - Politique ; le Pôle moteur de l’intégration (villes de services, commerce international, finance, logistique, etc.) ; le Pôle moteur de la fonction de porte d’entrée et des services commerciaux (développement de complexes commerciaux à l’échelle régionale, ports secs, centres logistiques, etc.) ; le Pôle moteur industriel et logistique (villes logistiques, industries de haute technologie, agriculture de haute technologie, etc.) ; le Pôle sud : zone urbaine de Vân Dinh - Dai Nghia ; le Pôle sud-ouest (Xuân Mai - Chuong My) : Ville de l’éducation, de la formation et de la santé, associée à l’écotourisme et au tourisme de bien-être ; le Pôle Ouest : Ville de la science et de la technologie, de l’innovation et de l’éducation ; le Pôle nord-ouest (zone urbaine de Son Tây - Ba Vi) : Ville culturelle et historique, touristique et de villégiature, associée aux missions de défense et de sécurité nationales.

Le plan établit neuf axes spatiaux et corridors économiques s’appuyant sur les principales infrastructures de transport, notamment les axes Nhât Tân - Nôi Bài - Bac Thang Long - Nôi Bài, lac de l’Ouest – Cô Loa - Gia Binh, l’autoroute Hanoï - Hai Phong, la Route nationale 1A, la Nationale 6, la Nationale Thang Long - lac de l’Ouest - Ba Vi et la Nationale 32 - corridor paysager du fleuve Rouge.

D’ici 2045, les terres urbaines représenteront 45–50% de la superficie de la ville, et 55 - 60% en 2065, avec un plafond maximal de 70% d’ici 2100. La population devrait atteindre 15 - 16 millions en 2045 et 17 - 19 millions en 2065, avec un taux d’urbanisation supérieur à 75% en 2045 et 90% en 2065.

Sur le plan économique, la croissance du Produit régional brut régional est visée à plus de 11 % par an jusqu’en 2045. Le revenu par habitant devrait dépasser 12.000 dollars en 2030, atteindre 45.000 dollars en 2045 et environ 100.000 dollars en 2065.

La résolution fixe l’objectif d’éradiquer la pauvreté selon les normes nationales d’ici 2030, avec un Indice de développement humain (IDH) atteignant 0,92 en 2045 et 0,95 en 2065, un indice de bonheur de 9,5/10 et une espérance de vie moyenne d’environ 80 ans en 2045. Elle met également l’accent sur la résolution des défis majeurs : inondations, embouteillages, pollution environnementale et gouvernance urbaine, afin de bâtir une capitale civilisée, moderne et durable.

VNA/CVN