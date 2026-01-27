L’ancien SG du Parti, Nông Duc Manh, reçoit le dirigeant lao Thongloun Sisoulith

Dans le cadre de sa visite d’État au Vietnam, le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith, a rendu visite, le 27 janvier à Hanoï, à l’ancien secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nông Duc Manh.

>> Information sur les résultats du XIIᵉ Congrès national du PPRL

>> Réception solennelle en l’honneur du dirigeant lao Thongloun Sisoulith à Hanoï

>> Le dirigeant lao Thongloun Sisoulith rend hommage au Président Hô Chi Minh à Hanoï

Photo : VNA/CVN

Nông Duc Manh a chaleureusement salué le secrétaire général et président lao, le qualifiant d’ami proche et de camarade fidèle du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens. Il a hautement apprécié la portée toute particulière de cette visite, la première effectuée par Thongloun Sisoulith au Vietnam après le succès du XIIᵉ Congrès du PPRL, et s’est félicité qu’il soit également le premier chef d’État étranger à se rendre au Vietnam pour féliciter le succès du XIVᵉ Congrès du PCV, ouvrant une nouvelle phase de développement pour chacun des deux pays ainsi que pour les relations Vietnam - Laos.

Cette visite, a-t-il souligné, contribue à réaffirmer la politique étrangère constante des deux pays, qui accorde une importance primordiale à la préservation et au développement continu de la grande amitié, de la solidarité spéciale, de la coopération globale et du lien stratégique étroit entre le Vietnam et le Laos.

Nông Duc Manh s’est félicité des acquis majeurs et historiques réalisés par le Parti, l’État et le peuple lao après 40 ans de renouveau, a salué le succès du XIIᵉ Congrès du PPRL et adressé ses félicitations à Thongloun Sisoulith pour sa réélection au poste de secrétaire général du Parti. Il s’est dit convaincu que le Laos poursuivra un développement stable et durable, améliorera les conditions de vie de sa population et renforcera sa position sur la scène internationale.

De son côté, Thongloun Sisoulith s’est dit ému de retrouver Nông Duc Manh, qu’il a qualifié de grand ami et de camarade proche du Parti, de l’État et du peuple lao. Il a exprimé sa reconnaissance pour le soutien constant et efficace apporté par le Vietnam au Laos, tant dans la lutte pour l’indépendance que dans le processus actuel de construction et de développement nationaux.

Il a félicité le succès du XIVᵉ Congrès du PCV, informé son interlocuteur de la situation au Laos et des résultats de sa visite, tout en saluant les réalisations majeures du Vietnam ces dernières années.

Il a souligné que sa visite témoigne de la ferme volonté politique du Parti et de l’État lao de coopérer étroitement avec le Vietnam afin de mettre en œuvre efficacement les résolutions et accords de haut niveau, et de continuer à renforcer la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération globale et la cohésion stratégique Vietnam - Laos.

Les deux parties ont réaffirmé que les relations spéciales Vietnam - Laos constituaient un patrimoine commun inestimable et une loi fondamentale du développement des deux nations. Elles ont convenu de poursuivre sa préservation, sa protection et son approfondissement, de renforcer la cohésion stratégique, d’accroître l’efficacité de la coopération substantielle et d’accorder une attention particulière à l’éducation des jeunes générations afin qu’elles perpétuent dignement la tradition de solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos.

VNA/CVN