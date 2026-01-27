Inauguration d'un buste du héros national cubain José Martí à Hô Chi Minh-Ville

Le consulat général de Cuba à Hô Chi Minh-Ville a solennellement inauguré, ce mardi 27 janvier, un buste du héros national cubain José Martí.

L’événement s'est tenu à l'occasion du 173e anniversaire de la naissance de cet illustre penseur et révolutionnaire (28 janvier 1853 - 2026).

Nguyên Manh Cuong, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que l'érection de ce buste constitue un événement d’une profonde portée humaniste. Il s'agit du premier buste d'une grande figure cubaine installée dans la mégapole du Sud, témoignant de la vitalité des relations d'amitié entre les deux nations.

Selon Nguyen Manh Cuong, il s’agit d'une profonde reconnaissance envers le pionnier qui a semé les premières graines de l’amitié fidèle entre le Vietnam et Cuba. José Martí a jeté les bases d'une relation spéciale que les générations de dirigeants et les peuples des deux pays continuent de préserver, de valoriser et de développer comme un patrimoine précieux commun.

Pour la consule générale de Cuba, Ariadne Feo Labrada, la vie et la carrière de José Martí demeurent une source d'inspiration majeure pour le peuple cubain. L’un des disciples les plus éminents de José Martí fut le dirigeant Fidel Castro, qui a conduit la Révolution cubaine à la lumière de la pensée martienne sur l’indépendance nationale et la justice sociale.

Elle a souligné que José Martí fut le premier Cubain à faire découvrir le Vietnam à ses compatriotes à travers des écrits décrivant avec admiration la culture et l'héroïsme du peuple vietnamien, de l'insurrection des sœurs Trung à la lutte contre le colonialisme.

Elle a estimé que le buste de José Martí contribuerait à approfondir la connaissance de Cuba au sein du peuple vietnamien, en particulier chez les jeunes générations, et à renforcer davantage l’amitié spéciale entre les deux pays.

Elle a exprimé ses remerciements à l’Université de la Sécurité publique et à l’Université des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville pour leur soutien dans la réalisation de cette œuvre sculpturale de grande valeur symbolique.

Sculptée en marbre blanc, l’œuvre mesure 65 cm de hauteur et repose sur un socle en granit sombre de 140 cm. Elle est installée dans l’enceinte du Consulat général de Cuba à Hô Chi Minh-Ville, situé au 45, rue Phùng Khac Khoan, quartier de Saïgon.

José Julián Martí Pérez, né le 28 janvier 1853 à La Havane et mort le 19 mai 1895 à la bataille de Dos Rios, est un homme politique, diplomate, philosophe, penseur, écrivain, journaliste et un poète cubain. Il est le fondateur du Parti révolutionnaire cubain. Il est considéré à Cuba comme un héros national, le plus grand martyr et l'apôtre de la lutte pour l'indépendance.

