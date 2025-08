Naufrage de migrants au large du Yémen : le bilan s'élève à plus de 90 morts

Plus de 90 personnes ont péri dans le naufrage d'un bateau de migrants au large du Yémen, selon un nouveau bilan fourni mardi 5 août par deux responsables yéménites et une source de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

L'embarcation, qui transportait principalement des ressortissants éthiopiens, a fait naufrage dimanche alors qu'elle faisait route vers le gouvernorat d'Abyan, dans le sud du Yémen, une destination fréquente pour les bateaux de passeurs convoyant des migrants africains vers les riches pays du Golfe.

Mardi soir 6 août, une source yéménite au sein de l'OIM a indiqué que deux corps, qui avaient été enterrés par des pêcheurs après s'être échoués sur la plage et avoir commencé à se décomposer, avaient été exhumés.

Ce nouveau bilan porte à 96 le nombre de morts dans le naufrage. Plus tôt, une source de la sécurité et un responsable yéménites avaient indiqué que 94 corps avaient été repêchés et que la plupart avaient été enterrés. Le responsable local a précisé que des cadavres continuaient de s'échouer sur la côte.

Les autorités ont affirmé que les forces de sécurité et leurs alliés progouvernementaux à Abyan avaient mené une opération de ratissage contre des campements de migrants installés par les passeurs sur la côte. Le général Ali Nasser Buzaid, directeur général de la sécurité d'Abyan, a indiqué que des hommes et des femmes figuraient parmi les personnes décédées.

Les autorités locales et l'OIM ont estimé que l'embarcation transportait environ 200 personnes. Lundi, deux responsables yéménites avaient indiqué à la presse que 32 personnes avaient été secourues et que des dizaines d'autres étaient portées disparues.

