Plus de 20 migrants morts et des dizaines de disparus après le naufrage d'un bateau au large du Yémen

Plus de 20 migrants sont morts et des dizaines d'autres sont toujours portés disparus après le naufrage d'un bateau de passeurs transportant environ 150 migrants africains au large des côtes de la province d'Abyan, dans le Sud du Yémen, ont indiqué dimanche 3 août des sources yéménites.

>> Une centaine de migrants secourus dans la Manche en 24 heures

>> Libye : 93 migrants clandestins secourus au large de la côte est

Un responsable local anonyme a déclaré à Xinhua que le bateau avait chaviré samedi soir vers 23h00 heure locale (20h00 GMT), en raison de vents violents. Les équipes sur le terrain ont récupéré plus de 20 corps sur les côtes des villes de Shaqra et Zinjibar dimanche matin 3 août, tandis que 12 survivants ont été secourus et transférés à l'hôpital général de Shaqra pour y être soignés, a déclaré le responsable, précisant que des dizaines de migrants étaient toujours portés disparus. Les autorités chargées de la sécurité à Abyan ont déclaré qu'elles poursuivaient une opération humanitaire à grande échelle pour récupérer les corps des migrants noyés. Dans un communiqué, la Direction de la sécurité d'Abyan a déclaré que les forces de sécurité menaient une vaste opération humanitaire pour récupérer les corps d'un grand nombre de migrants d'origine éthiopienne, qui se sont noyés en tentant d'entrer illégalement sur le territoire yéménite à bord de bateaux de passeurs en provenance de la Corne de l'Afrique.

Xinhua/VNA/CVN