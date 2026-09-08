Un mort et 10 blessés dans des frappes israéliennes au Sud-Liban

Une personne a été tuée et au moins dix autres blessées lundi après-midi 7 septembre par des frappes aériennes israéliennes dans le Sud du Liban, a annoncé le ministère libanais de la Santé.

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Le ministère a indiqué dans un communiqué que les frappes avaient tué une personne dans la localité d'Al-Reyhan, dans le district de Jezzine, et en avaient blessé neuf autres, dont deux enfants et trois femmes, dans le quartier d'Al-Maslah, à Nabatiyeh. Une autre personne a été blessée à Nabatiyeh al-Fawqa. L'Agence nationale d'information (ANI) du Liban a rapporté que des avions de combat israéliens avaient mené deux frappes sur Nabatiyeh al-Fawqa en l'espace de moins de 15 minutes, et avaient aussi visé la localité de Mansouri.Le ministère a précisé que le bilan cumulé des attaques israéliennes depuis le 2 mars s'élevait à 4.381 morts au Liban.

Xinhua/VNA/CVN