Incendies en Europe : plus de 500.000 ha ont brûlé depuis la mi-juin

>> Espagne : des feux difficiles à contrôler à moins de 100 km de la capitale

>> L'UE envoie une aide pour lutter contre les grands feux de forêt en France et en Espagne

>> Grèce : deux morts dans une collision d'hélicoptères qui combattaient un incendie

>> Risque de feux de forêt : la Gironde repasse en vigilance rouge

Plus de 80% des quelque 647.000 ha qui ont brûlé dans le Vieux continent depuis le début de l'année l'ont été par des incendies qui se sont déclarés entre le 18 juin et le 2 septembre, selon le Système européen d'information sur les feux de forêt (Effis). Le total des surfaces calcinées sur cette période estivale est largement supérieur à la moyenne des vingt années précédentes. Cependant, ce total reste en dessous du record de 2025, où des incendies avaient alors consumé plus de 800.000 ha, et de celui de l'été 2007 avec quelques dizaines de milliers d'hectares de plus, selon des données d'Effis, remontant jusqu'en 2006.

APS/VNA/CVN