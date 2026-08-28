Au moins 49 personnes tuées par des assaillants armés au Soudan du Sud

Au moins 49 personnes ont été tuées et 33 blessées jeudi 27 août au Soudan du Sud après que des assaillants armés ont attaqué un campement de bétail et un village, ont annoncé les autorités locales.

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Le Soudan du Sud est en proie depuis longtemps à de violents raids visant le bétail, mais il est désormais également le théâtre d'affrontements entre les troupes fidèles au président Salva Kiir et des forces plus ou moins alliées à l'opposition. L'attaque a eu lieu jeudi 27 août avant l'aube. Les assaillants ont pris pour cible le campement de bétail de Machar-Pakuek et le village de Mading Juer Boma, situés dans le Nord-Ouest du pays. "L'attaque a été perpétrée par un réseau criminel armé transfrontalier", a déclaré William Wol Mayom Bol, porte-parole des autorités locales. L'année dernière, l'état d'urgence avait été déclaré pour une durée de six mois dans cette région, à la suite d'une recrudescence de violents raids intercommunautaires visant le bétail.

APS/VNA/CVN