Au moins 49 personnes tuées par des assaillants armés au Soudan du Sud

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Le Soudan du Sud est en proie depuis longtemps à de violents raids visant le bétail, mais il est désormais également le théâtre d'affrontements entre les troupes fidèles au président Salva Kiir et des forces plus ou moins alliées à l'opposition. L'attaque a eu lieu jeudi 27 août avant l'aube. Les assaillants ont pris pour cible le campement de bétail de Machar-Pakuek et le village de Mading Juer Boma, situés dans le Nord-Ouest du pays. "L'attaque a été perpétrée par un réseau criminel armé transfrontalier", a déclaré William Wol Mayom Bol, porte-parole des autorités locales. L'année dernière, l'état d'urgence avait été déclaré pour une durée de six mois dans cette région, à la suite d'une recrudescence de violents raids intercommunautaires visant le bétail.
APS/VNA/CVN