Au moins 14 morts dans des attaques israéliennes au Sud-Liban

Au moins 14 personnes, dont 3 membres de l'armée libanaise, ont perdu la vie samedi 6 juin dans des attaques israéliennes dans le Sud du Liban, a annoncé l'Agence nationale de l'information libanaise.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Selon l'armée libanaise, les trois soldats ont été tués alors qu'ils patrouillaient à bord d'un véhicule sur la route Khardali-Kfar Tebnit, dans la région de Nabatiyé.

De leur côté, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré avoir ouvert une enquête sur cette frappe, affirmant que le véhicule avait été identifié dans une zone de combat active, dans un contexte de renseignements faisant état d'une menace du Hezbollah, et soulignant que ses opérations visent le Hezbollah et non l'armée libanaise.

La Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) a pour sa part condamné l'attaque, qu'elle a qualifiée de "violation flagrante" de la souveraineté, de l'intégrité territoriale du Liban et de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU.

Parallèlement, Nabih Berri, le président du Parlement libanais, a rejeté les justifications israéliennes, affirmant que la frappe n'est "en aucun cas une erreur ou un accident".

Ailleurs au Liban, un bilan préliminaire a révélé que six personnes ont été tuées dans une frappe aérienne israélienne sur la ville de Saksakiyeh, dans le district de Sidon.

D'autres frappes ont tué une personne sur l'autoroute Deir al-Zahrani, deux dans la ville de Harouf, une à Jouaiya et une à moto à Abbassiyeh, identifiée comme étant un certain Ali Samadi, aide-infirmier.

Dans le même temps, l'armée israélienne a émis des ordres d'évacuation pour plusieurs villes et villages du district de Jezzine et d'Ansariyeh.

Tsahal a par ailleurs indiqué avoir frappé environ 150 sites d'infrastructures militaires du Hezbollah dans le Sud du Liban au cours du week-end, notamment des dépôts d'armes, des centres de commandement et des lance-roquettes.

Dans le même temps, le Hezbollah a déclaré que ses combattants ont affronté un drone israélien Hermes 450 au-dessus de la ville de Sharqiyeh, dans le Sud du Liban, et l'ont forcé à battre en retraite. L'armée israélienne n'a pas immédiatement commenté cette affirmation.

Dans un communiqué distinct, le Centre des opérations d'urgence de santé publique du Liban a précisé que le nombre cumulé de victimes des attaques israéliennes depuis le 2 mars s'élevait désormais à 3.593 tués et 10.990 blessés.

Xinhua/VNA/CVN