Liban : neuf morts, dont des enfants, dans des frappes israéliennes

Des frappes israéliennes ont fait samedi 15 août neuf morts, dont des femmes et des enfants, dans le Sud du Liban, le bilan le plus meurtrier depuis des accords conclus en juin, qui avaient vu une baisse des hostilités entre Israël et le mouvement pro-iranien Hezbollah.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'armée israélienne a affirmé avoir notamment ciblé une "infrastructure" du Hezbollah. Le Premier ministre libanais Nawaf Salam a lui dénoncé la mort de civils, parlant d'une "escalade".

Une frappe a été menée "par des avions de combat ennemis contre une maison" située à la périphérie du village d'Ansar, a rapporté l'Agence nationale de l'information (ANI).

Une autre a eu lieu dans le village de Deir Zahrani, à une vingtaine de kilomètres de là.

Le ministère libanais de la Santé a indiqué que sept personnes avaient péri à Ansar, "dont trois enfants et deux femmes", et deux autres avaient été tuées et neuf blessées à Deir Zahrani, précisant que ce bilan était provisoire.

À Ansar, un journaliste de l'AFP a vu un bâtiment entièrement détruit ainsi qu'une piscine et des voitures endommagées, alors que des secouristes sortaient des corps des décombres.

"Escalade"

"C'est un petit hôtel touristique (...) J'attends toute l'année les trois mois de l'été (...) qu'ai-je fait pour mériter ça ?", a déclaré à l'AFP Mohamed Saab, propriétaire de la maison.

Abbas Khalil, un autre habitant d'Ansar, a précisé avoir entendu une frappe "vers 4h30 du matin" alors qu'il priait.

L'agence ANI a fait état d'une autre frappe dans la vallée située entre Ansar et le village de Zarariyeh, "la première à une telle profondeur dans le territoire depuis le cessez-le-feu il y a deux mois".

Des frappes aériennes et des tirs d'artillerie ont eu lieu également dans le secteur de la crête d'Ali al-Taher, une colline stratégique surplombant la région méridionale de Nabatiyé, selon la même source.

Dans une réponse à une question de l'AFP, l'armée israélienne a dit avoir "ciblé des infrastructures terroristes du Hezbollah dans les régions de Nabatiyé et d'Ansar", en réponse à une opération du groupe contre des soldats israéliens dans le secteur de la crête d'Ali al-Taher.

M. Nawaf a dénoncé une "escalade" qui "sape les efforts visant à rétablir la stabilité dans le Sud".

"Les sept victimes de la frappe israélienne sur le village d'Ansar ne constituent pas une +infrastructure militaire+ et les femmes et les enfants qui ont été tués ne sont pas des cibles militaires", a-t-il dit.

"La responsabilité de traiter avec d'éventuelles infrastructures militaires (...) incombe exclusivement à l'Etat libanais, par l'intermédiaire de l'armée libanaise", a-t-il ajouté.

Nouveau cycle de négociations

Le Liban a été entraîné début mars dans le conflit entre l'Iran et les États-Unis quand le Hezbollah a ciblé Israël en soutien à Téhéran, après l'offensive américano-israélienne lancée en février contre la République islamique.

Israël a mené en représailles de nombreuses frappes aériennes au Liban et déployé des troupes dans le Sud du pays, faisant plus de 4.300 morts, selon les autorités libanaises.

Si les bombardements ont nettement diminué depuis la signature d'un protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran en juin, puis d'un accord-cadre entre le Liban et Israël, Beyrouth signale toutefois des frappes et destructions israéliennes ponctuelles.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'accord-cadre conclu en juin entre Israël et le Liban prévoit le désarmement du Hezbollah, un retrait progressif des forces israéliennes du Sud du Liban et le déploiement de l'armée libanaise dans la région, en commençant par des "zones pilotes".

Un huitième cycle de négociations entre Israël et le Liban doit se tenir à Rome début septembre.

Le Hezbollah est opposé à cet accord et a de nouveau fustigé vendredi le gouvernement libanais pour l'avoir signé, parlant d'"humiliation".

Plus tôt cette semaine, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, s'est engagé à maintenir des troupes dans une "zone de sécurité" dans le sud du Liban.

"Une présence militaire permanente dans le Sud du Liban n'est pas compatible avec les engagements pris dans le cadre de l'accord", a réagi auprès de l'AFP un responsable du Département d'État américain.

AFP/VNA/CVN