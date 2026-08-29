Pétrole : le Brent à 89,31 dollars le baril

Les cours du pétrole sont restés à plat vendredi. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, a lâché 0,44% à 89,31 dollars.

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Les cours du pétrole sont restés à plat vendredi 28 août. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, a lâché 0,44% à 89,31 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison le même mois, a perdu tout juste 0,16% à 83,40 dollars. Les cours ont reculé de 4 à 5% sur la semaine.

APS/VNA/CVN