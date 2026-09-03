L'Ouganda compte extraire d'ici fin 2026 ses premiers barils de brut

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Le géant français TotalEnergies et l'entreprise d'État chinoise CNOOC sont partenaires au sein des gisements de Tilenga et Kingfisher, respectivement situés sur les rives nord-est et sud-est du lac Albert. Tilenga, exploité par TotalEnergies, comprend 400 puits et Kingfisher, exploité par la CNOOC, une trentaine. "Kingfisher va commencer ses opérations d'ici la fin de l'année avec (une production de) 28.000 barils par jour qui seront portés à 40.000 barils par jour au début de l'année prochaine à pleine capacité", a déclaré la secrétaire générale du ministère de l'Energie Irene Batebe lors d'une conférence de presse. Le site de Tilenga, censé produire à terme 190.000 barils par jour, est de son côté terminé à 74% mais "des travaux sont encore nécessaires", a-t-elle ajouté. Elle a précisé que l'oléoduc de pétrole brut est-africain (Eacop), qui transportera sur 1.443 km le pétrole d'Ouganda - pays enclavé - depuis ces deux sites vers le port tanzanien de Tanga, était lui achevé à 92,7%.

AFP/VNA/CVN