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Brefs / International
États-Unis : un policier tué lors d'une fusillade dans un parc à Columbia

Un policier a été tué et un autre blessé samedi 29 août lors d'une fusillade dans un parc de Columbia, dans l'État américain de Caroline du Sud, selon la police.

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Le chef de la police de Columbia, W. H. "Skip" Holbrook, a confirmé que le suspect était également décédé. L'incident s'est produit au Southeast Park, situé sur Hazelwood Road, alors que deux agents intervenaient pour un signalement de conflit domestique, a déclaré M. Holbrook lors d'une conférence de presse. La police a indiqué que les lieux avaient été sécurisés vers midi, heure locale. Les forces de l'ordre ont demandé au public d'éviter le secteur pendant que l'enquête se poursuit. 

Xinhua/VNA/CVN

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