La Thaïlande transforme Udon Thani en hub aérien international pour une exposition horticole

La Thaïlande est en train de transformer l'aéroport d'Udon Thani en une véritable plaque tournante internationale en prévision d'une grande exposition horticole qui s'ouvrira en novembre, dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour faire de cet aéroport un pôle régional du tourisme et du commerce.

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L’aéroport a été désigné comme l’un des 11 aéroports internationaux du pays par les autorités thaïlandaises de l’aviation civile et a obtenu l’agrément pour exploiter des vols internationaux réguliers et de charters, a déclaré vendredi 4 septembre la vice-ministre des Transports, Phattrapong Phattraprasit, lors d’une visite d’inspection. Cette modernisation vise à soutenir l’Exposition horticole internationale d’Udon Thani 2026, qui se tiendra du 1er novembre au 14 mars 2027. Selon Mme Phattrapong, cet événement constitue une occasion unique pour faire de l’aéroport une "porte d’entrée économique" reliant les personnes, les touristes, les marchandises et les services.

Xinhua/VNA/CVN



