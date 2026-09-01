Décès de l'ancien Premier ministre français Édouard Balladur à l'âge de 97 ans

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M. Balladur a été Premier ministre de 1993 à 1995 sous la présidence de François Mitterrand. Il avait auparavant été secrétaire général de l'Élysée de 1973 à 1974 sous la présidence de Georges Pompidou. Il s'était présenté sans succès à l'élection présidentielle de 1995, face à Jacques Chirac. Le président français Emmanuel Macron lui a rendu hommage dans un message publié sur X et a adressé ses condoléances à sa famille et à ses proches.

Xinhua/VNA/CVN