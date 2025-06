Le Vietnam et la Malaisie ont le potentiel pour promouvoir leur coopération multiforme

La signature du partenariat stratégique global en novembre 2024 a ouvert d’importantes perspectives pour le Vietnam et la Malaisie afin de renforcer leur coopération dans des secteurs émergents tels que la transition écologique, la sécurité et l’économie numérique, a déclaré Collins Chong Yew Keat, expert en politique étrangère et sécurité à l’Université de Malaya.

Dans un entretien avec l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Kuala Lumpur, Collins a déclaré que la récente visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en Malaisie avait consolidé la coopération croissante entre les deux pays.

Selon Collins, le commerce bilatéral a connu une croissance substantielle, passant de 8 milliards de dollars en 2015 à 14,2 milliards de dollars en 2024, les exportations clés étant notamment l’électronique, le pétrole et le caoutchouc. Il a toutefois souligné que les deux pays devraient mieux tirer parti de leur participation au Partenariat économique global régional (RCEP) et à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

Il a proposé que le Vietnam et la Malaisie envisagent d’établir une reconnaissance mutuelle des normes industrielles, de réduire les barrières commerciales et les procédures douanières afin de réduire les coûts et de stimuler la collaboration entre les entreprises exportatrices.

Dans le secteur des semi-conducteurs, Collins a observé que les deux pays peuvent être très complémentaires. La Malaisie, pôle régional de longue date pour la production de semi-conducteurs, est le sixième exportateur mondial de semi-conducteurs et représente 13% du marché mondial des tests et du packaging de puces. Parallèlement, le Vietnam s’impose comme une destination attractive pour les investisseurs grâce à sa main-d’œuvre abondante et qualifiée.

Il a souligné que la Malaisie est désireuse de coopérer avec le Vietnam dans ce domaine, compte tenu des atouts uniques de chaque pays. Au-delà des relations bilatérales, il a également suggéré que la Malaisie et le Vietnam approfondissent leur collaboration avec les autres membres de l’ASEAN, dans un esprit de solidarité et de développement conjoint, afin d’exploiter pleinement le potentiel de la région.

Les deux pays étant engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, Collins a identifié la coopération énergétique et la transition verte comme une priorité stratégique, notamment dans les domaines de la sécurité énergétique et du développement des énergies renouvelables.

En tant que présidente de l’ASEAN, la Malaisie a lancé un programme de promotion d’une transition énergétique juste (JET), visant à passer des combustibles fossiles à des sources d’énergie propres et à faible émission de carbone, tout en garantissant une transition inclusive qui ne laisse personne de côté. Le Vietnam, fort de son rôle croissant au sein de l’ASEAN, est en passe de devenir un partenaire clé de la Malaisie dans ce domaine, a-t-il affirmé.

En matière de défense, le Vietnam et la Malaisie ont renouvelé en 2023 un protocole d’accord visant à renforcer la communication et les activités conjointes. Tout en maintenant leur neutralité et leur non-alignement, les deux pays sont encouragés à renforcer leur coopération pour faire face aux menaces sécuritaires, traditionnelles et non traditionnelles.

Perspectives prometteuses

L’agriculture et les produits halal offrent également des perspectives prometteuses. Le Vietnam souhaite obtenir la certification Halal pour ses exportations auprès de la société malaisienne JAKIM afin d’accéder au marché mondial du halal, estimé à 3.000 milliards de dollars. La Malaisie, quant à elle, dépend fortement des importations de riz et considère le Vietnam, premier exportateur de riz, comme un partenaire clé pour sa sécurité alimentaire. Des engagements en matière d’approvisionnement en riz à long terme et de soutien au halal pourraient stimuler davantage les échanges bilatéraux.

Dans le domaine du travail et de l’éducation, Collins a appelé à une reconnaissance mutuelle des qualifications de l’enseignement et de la formation techniques et professionels (EFTP) afin de faciliter le développement de la main-d’œuvre et l’adoption des technologies. Il a également préconisé une collaboration plus étroite entre les universités et les instituts de recherche afin de renforcer les liens entre l’éducation, la science et l’innovation.

Le tourisme, contributeur majeur aux deux économies, recèle également un potentiel inexploité. Collins a recommandé de développer les partenariats entre villes jumelées, de promouvoir les campagnes touristiques et de tirer parti du marketing numérique pour accroître le flux de visiteurs.

Le Vietnam et la Malaisie figurent parmi les marchés du e-commerce à la croissance la plus rapide de la région, mais des lacunes subsistent en matière de normes de gouvernance des données. L’expert a plaidé pour un dialogue accru entre les régulateurs et les entreprises afin de partager les meilleures pratiques, d’améliorer le transfert de technologie et d’harmoniser les stratégies numériques.

La coopération multilatérale et la stabilité des chaînes d’approvisionnement sont essentielles à une intégration plus poussée dans les réseaux de production indopacifiques. Collins a suggéré de faire appel au financement de la Khazanah Nasional de Malaisie et de la Compagnie d’investissement en capitaux étatiques (SCIC) du Vietnam pour soutenir les start-up dans des secteurs comme la transition écologique et l’innovation numérique.

