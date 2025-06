La presse révolutionnaire vietnamienne poursuit sa mission traditionnelle à l’ère numérique

Khamphanh Pheuyavong, président de la Commission de propagande et d’éducation du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), a déclaré à l’Agence Vietnamienne d’Information que la presse doit préserver sa tradition révolutionnaire, innover et se moderniser pour rester une force idéologique clé dans la construction du Vietnam socialiste.

Dans la nouvelle période, la presse doit continuer à promouvoir sa glorieuse tradition, préserver son caractère révolutionnaire, innover activement, se moderniser et accéder rapidement et profondément à la vie numérique du peuple, a déclaré Khamphanh Pheuyavong, président du Commission de la propagande et de l'éducation du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL).

Ce faisant, la presse révolutionnaire pourra continuer à remplir sa noble mission de force d'avant-garde idéologique et culturelle pour la défense et l'édification du Vietnam socialiste, a-t-il déclaré à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Vientiane, à l’occasion du centenaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne.

La presse révolutionnaire vietnamienne a accompli un parcours glorieux, accompagnant la nation dans la lutte pour la libération nationale, l'unification et la construction du socialisme. Des années de lutte contre le colonialisme et l'impérialisme à la période de rénovation et d'intégration internationale, la presse révolutionnaire a toujours été une force d'avant-garde sur le plan idéologique et culturel, a-t-il indiqué.

Dans le contexte actuel, alors que le monde entre dans l'ère de la quatrième révolution industrielle avec le développement remarquable des technologies numériques, de l'intelligence artificielle (IA), du big data (Big Data), des réseaux sociaux et de l'Internet des objets (IoT), la presse révolutionnaire vietnamienne continue de faire face à de grandes opportunités et à de grands défis.

Selon Khamphanh Pheuyavong, la transformation technologique a profondément transformé les modes d'accès à l'information, les comportements de communication et le rôle des journalistes. Dans ce contexte, la presse n'est pas seulement un canal d'information, mais aussi une plateforme intégrée, transmettant des contenus multimédias multidimensionnels. L'IA et les technologies intelligentes offrent aux journalistes la possibilité d'accélérer la production d'informations, d'optimiser les contenus, de personnaliser l'expérience du lecteur et d'élargir l'espace d'accès. Cependant, cette forte évolution pose également de nouveaux problèmes : dépendance à la technologie, risque de distorsion de l'information, violation du contenu journalistique éthique par des algorithmes incomplets, voire copie de contenus non vérifiés.

Dans ce contexte, le responsable lao a déclaré que les organes de presse devaient améliorer la capacité des journalistes à utiliser les technologies, tout en liant étroitement la responsabilité des journalistes aux directives politiques, aux réglementations légales et à l'éthique professionnelle. La presse doit surveiller et réfuter proactivement les fausses informations sur les réseaux sociaux, maintenir son rôle d'orientation de l'opinion publique et clarifier les valeurs vraies et fausses dans le flux chaotique de l'information.

Concernant la tendance à la transformation numérique, Khamphanh Pheuyavong a reconnu qu'il s'agissait d'une nécessité objective, reflétant l'adaptation de la presse aux nouvelles habitudes du public. Il a souligné que la société actuelle a changé sa façon d'appréhender l'information. Au lieu de lire les journaux ou de regarder la télévision comme auparavant, les gens accèdent désormais à l'information principalement via les réseaux sociaux, les téléphones portables et les plateformes en ligne telles que Facebook, YouTube, TikTok…

La presse ne peut donc pas rester à l'écart. La transformation numérique ne doit pas se limiter à la technologie, mais aussi à la stratégie de contenu, aux méthodes de communication et surtout à la capacité à débattre, clarifier et rapporter avec précision afin de contrer les fausses informations qui se propagent rapidement sur les réseaux sociaux.

Khamphanh Pheuyavong a également souligné le rôle crucial de la presse révolutionnaire vietnamienne dans la défense et l’édification de la Patrie, affirmant qu'elle n'est pas seulement un moyen de propagande, mais aussi une force de combat.

Évoquant la pensée du Président Hô Chi Minh sur le journalisme, le responsable lao a déclaré qu'il s'agissait d'un principe directeur durable pour la presse révolutionnaire d'aujourd'hui. Selon le Président Hô Chi Minh, les journalistes doivent avoir une position politique ferme, être fidèles aux idéaux du Parti, être proches du peuple, comprendre la vie sociale et constamment s’instruire pour améliorer leur niveau politique, leur expertise et leur éthique professionnelle.

La presse n’est pas seulement un moyen de propagande mais aussi une force d’organisation et de mobilisation des masses, contribuant à l’unité nationale dans la cause de la construction et du développement nationaux, a-t-il conclu.

