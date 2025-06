Nature Food

Le Vietnam est l’un des pays à niveau élevé d’autosuffisance alimentaire

Photo : NDEL/CVN

Dans un contexte où les risques de perturbations du commerce mondial sont une préoccupation grandissante, une étude récente publiée dans la revue Nature Food révèle que le Vietnam fait partie des rares pays dotés d’une forte capacité d’autonomie alimentaire, lui permettant de faire face à un arrêt soudain des échanges mondiaux de produits alimentaires.

Cette étude a été menée par une équipe de scientifiques de l’Université de Göttingen (Allemagne) et de l’Université d’Édimbourg (Écosse), en se basant sur les données de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Les chercheurs ont analysé la capacité d’autosuffisance de 186 pays et territoires pour sept catégories principales de produits alimentaires : céréales, légumes, fruits, féculents, produits laitiers, viande et poisson.

Selon les résultats, seul le Guyana, un pays sud-américain d’environ 800.000 habitants, est capable de fournir entièrement à sa population les sept catégories d’aliments sans recourir aux importations. Immédiatement après, la Chine et le Vietnam se classent au deuxième rang, ces deux nations pouvant s’approvisionner de manière autonome pour six des sept catégories d’aliments essentiels mentionnées.

La position du Vietnam parmi les leaders en matière d’autosuffisance alimentaire est attribuée à la force de son agriculture traditionnelle, avec une production stable dans de nombreux secteurs clés tels que le riz, les fruits et légumes, les produits aquatiques, la viande et les féculents.

Alors que de nombreux pays à travers le monde sont fortement tributaires des importations alimentaires, le maintien d’une production intérieure élevée confère au Vietnam un avantage significatif en matière de sécurité alimentaire en situations d’urgence.

Il est à noter que l’étude révèle également qu’une majorité de pays ont un degré d’autosuffisance alimentaire plutôt limité. Parmi les 186 pays et territoires étudiés, 154 ne satisfont que 2 à 5 catégories d’aliments, tandis que de nombreux pays ne sont autonomes pour aucune catégorie.

Les pays et territoires présentant un faible niveau d’autosuffisance incluent l’Afghanistan, les Émirats arabes unis (UAE), l’Irak, Macao (Chine), le Qatar et le Yémen, où la dépendance aux importations représente plus de 50% des sources alimentaires.

Jonas Stehl, doctorant à l’Université de Göttingen et auteur principal de l’étude, a souligné : "Une forte dépendance aux importations provenant d’un petit nombre de partenaires commerciaux peut rendre de nombreux pays vulnérables aux chocs mondiaux. Par conséquent, la mise en place de chaînes d’approvisionnement alimentaire flexibles et le renforcement des capacités d’autosuffisance sont des éléments clés pour protéger la santé publique et assurer la sécurité alimentaire nationale".

L’étude insiste également sur le fait que, dans un contexte de changements climatiques et d’instabilité géopolitique de plus en plus complexes, garantir la capacité d’autosuffisance alimentaire devient une question d’importance stratégique pour chaque nation.

Le Vietnam est actuellement l’un des principaux exportateurs mondiaux de produits alimentaires, tout en maintenant une production agricole diversifiée et durable pour ses besoins de consommation intérieure. Cela est considéré comme une base essentielle pour lui permettre de mieux faire face aux fluctuations imprévisibles du commerce mondial à l’avenir.

NDEL/VNA/CVN