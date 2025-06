L’image impressionnante d’un Vietnam en plein essor

Avec une population jeune, une priorité accordée à l’éducation et, surtout, des objectifs et aspirations clairs pour parvenir à un développement économique plus fort, il n’est pas surprenant que le Vietnam ait progressé de manière régulière et rapide au cours des 10 à 15 dernières années. C’est ce qu’a déclaré James Kember, ancien ambassadeur de Nouvelle-Zélande au Vietnam (2006-2009).

Dans une interview accordée au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (TTXVN) en Océanie, à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande (19/06/1975 - 19/06/2025), James Kember, ancien ambassadeur de Nouvelle-Zélande au Vietnam (2006-2009), a jugé que le développement de l'économie vietnamienne a été renforcé par de nombreux facteurs, notamment la contribution de la diaspora vietnamienne à l’étranger.

M. Kember a partagé que, dès les premières semaines de son arrivée au Vietnam à la mi-2006, il avait constaté que le pays attachait une grande importance à l’éducation, la considérant comme un fondement pour l’avenir et investissant massivement dans ce domaine. Le Vietnam a pris des décisions stratégiques pour maximiser les opportunités. En réalité, de nombreux étudiants vietnamiens sont venus étudier en Nouvelle-Zélande. Cela montre que le Vietnam ne se contente pas d’investir dans l’éducation nationale, mais encourage également sa jeunesse à étudier et à s’informer à l’étranger.

En plus des relations éducatives solides entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande, de nombreuses entreprises néo-zélandaises ont également contribué au développement économique du pays dans des secteurs tels que l’agroalimentaire, les produits laitiers, la production et les services.

L’ancien ambassadeur se souvient qu’à l’époque, l’équipe chargée du commerce et du développement de l’ambassade de Nouvelle-Zélande au Vietnam était constamment occupée. Lors de ses déplacements dans tout le pays, il a eu la satisfaction de découvrir les différentes manières dont la Nouvelle-Zélande pouvait contribuer aux programmes de développement dans certaines provinces vietnamiennes.

Les attachés des douanes, de la défense et de la police néo-zélandais rendaient régulièrement visite à leurs homologues vietnamiens pour échanger sur les moyens de renforcer les relations bilatérales.

M. Kember s’est également réjoui que la Nouvelle-Zélande ait pu augmenter le nombre de centres de formation en anglais pour les hauts et moyens fonctionnaires vietnamiens. Il s’est dit particulièrement enthousiaste d’être présent au Vietnam lors de l’APEC en 2006, et d’avoir participé directement aux négociations fructueuses sur l’Accord de libre-échange ASEAN - Australie - Nouvelle-Zélande, entré en vigueur en 2010, peu après la fin de son mandat.

Dans le contexte où le Vietnam et la Nouvelle-Zélande ont élevé leurs relations au niveau de partenariat stratégique global début 2025, l’ancien ambassadeur estime que les normes de coopération bilatérale sont de plus en plus élevées, mais que ce sont les actions qui ont le plus de poids, plus encore que les paroles. Selon lui, les deux pays ont eu des échanges plus profonds, bénéfiques pour les deux parties.

Il souligne qu’il est crucial de trouver un terrain d’entente et d’identifier les causes des divergences, dans un contexte régional Asie-Pacifique en pleine mutation.

Pour lui, le commerce, la coopération dans des domaines comme la défense, l’éducation et les échanges humains constituent les clés de la relation bilatérale, nécessitant des efforts continus des deux côtés - tant au niveau gouvernemental qu’au sein des organisations - pour transformer les intentions en actions concrètes.

