Vietnam - Nouvelle-Zélande : 50 ans de partenariat croissant

La Nouvelle-Zélande est très fière du développement de son partenariat avec le Vietnam, une relation qui prend de plus en plus d’importance pour les deux pays et leurs peuples, ainsi que pour la région indo-pacifique au sens large, a déclaré l’ambassadrice de Nouvelle-Zélande au Vietnam, Caroline Beresford.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande (19 juin 1975 - 2025), l’ambassadrice Caroline Beresford a qualifié ce parcours de remarquable. Depuis 50 ans, les deux pays œuvrent ensemble pour préserver la paix et la prospérité de leurs peuples et de la région. L’amitié, la coopération et la compréhension mutuelle que le Vietnam et la Nouvelle-Zélande ont nourries sont passées d’une graine à un arbre profondément enraciné, fort et prospère, a-t-elle souligné.

Revenant sur les étapes clés, l'ambassadrice a souligné que depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1975, celles-ci n'ont cessé de se renforcer. En 1993, le Premier ministre Vo Van Kiet est devenu le premier dirigeant vietnamien à se rendre en Nouvelle-Zélande. Deux ans plus tard, la Nouvelle-Zélande a ouvert son ambassade à Hanoï, suivie par l'ouverture d'une ambassade du Vietnam à Wellington en 2003.

En 2009, les deux pays ont élevé leurs relations au niveau de partenariat global, puis en 2020, au niveau de partenariat stratégique. Plus récemment, en février 2025, le Vietnam et la Nouvelle-Zélande ont conclu un partenariat stratégique global, l'un des plus hauts niveaux de coopération internationale, témoignant d'une relation dynamique, efficace et tournée vers l'avenir.

Selon l'ambassadeur, l'établissement de ce partenariat stratégique global confirme la solidité durable des liens bilatéraux. Fondés sur des intérêts communs, des approches similaires des questions internationales et un respect mutuel du droit international, le Vietnam et la Nouvelle-Zélande forgent un partenariat profond et durable. Leurs atouts complémentaires constituent une base solide pour élargir la coopération, renforcer la compréhension culturelle, instaurer la confiance et promouvoir la prospérité et la stabilité régionale.

La coopération économique et commerciale demeure une priorité absolue. Les échanges bilatéraux sont florissants, le Vietnam étant actuellement le 14e partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande. Les deux parties s'efforcent d'atteindre l'objectif de 3 milliards de dollars d'échanges commerciaux annuels d'ici 2026.

Moteurs essentiels du partenariat

Les échanges interpersonnels et la collaboration en matière d'éducation sont considérés comme des moteurs essentiels du partenariat. De plus en plus d'étudiants vietnamiens choisissent d'étudier en Nouvelle-Zélande, devenant ainsi de véritables ambassadeurs des deux pays. Parallèlement, de nombreux Vietnamiens se rendent en Nouvelle-Zélande pour profiter de son hospitalité réputée, tandis que les Néo-Zélandais continuent de visiter le Vietnam pour découvrir la richesse de sa culture et de ses paysages.

Par le biais de ses programmes de coopération au développement, la Nouvelle-Zélande partage son expertise en matière d'agriculture, de gestion des catastrophes, de changement climatique, d'éducation et de soutien aux communautés vulnérables du Vietnam.

Les relations politiques se sont également approfondies, avec une coopération accrue en matière de défense et de sécurité, et des échanges réguliers de haut niveau. La visite en Nouvelle-Zélande des Premiers ministres Pham Minh Chinh en 2024 et celle du Premier ministre Christopher Luxon au Vietnam en février 2025 ont marqué le lancement officiel des célébrations du 50e anniversaire.

Au-delà de leurs relations bilatérales, le Vietnam et la Nouvelle-Zélande collaborent activement au sein d'instances multilatérales. Tous deux sont également membres d'accords commerciaux régionaux clés, notamment l'Accord de libre-échange ASEAN - Australie - Nouvelle-Zélande (AANZFTA), l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et le Partenariat économique régional global (RCEP), qui apportent des avantages considérables aux deux parties.

Ensemble, les deux pays soutiennent la paix, la stabilité et la prospérité dans la région indo-pacifique. Ils sont unis dans leurs efforts pour défendre l'ordre international fondé sur des règles et promouvoir la coopération dans les instances régionales et mondiales.

L'ambassadrice CarolineBeresford a souligné que les relations entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande constituent un atout précieux pour les peuples des deux pays. Les liens interpersonnels sont le véritable moteur de ce partenariat, a-t-elle souligné. Ces liens sont renforcés par des bourses d'études, des échanges touristiques et des expériences culturelles qui approfondissent la compréhension mutuelle.

Au cours des cinq dernières décennies, les deux pays ont accompli des progrès remarquables ensemble. Le gouvernement néo-zélandais s'engage à bâtir une relation plus étroite, plus solide et plus globale avec le Vietnam. L'ambassadrice s'est dit confiante quant au potentiel considérable de cette relation et a exprimé sa confiance dans la volonté des deux parties de continuer à explorer de nouvelles pistes de coopération pour promouvoir une prospérité et une sécurité partagées.

