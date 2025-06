Un modèle d’entreprise stimule les exportations vietnamiennes vers le Canada

Les exportations vietnamiennes vers le Canada ont continué de croître fortement au premier trimestre 2025, atteignant près de deux milliards de dollars, soit une hausse de plus de 13% sur un an, malgré les perturbations de la chaîne d’approvisionnement nord-américaine et la baisse des importations canadiennes en provenance de ses principaux partenaires, dans un contexte de tensions commerciales avec les États-Unis.

>> Le Vietnam et le Canada renforcent leur coopération face au chaos commercial

>> Plusieurs entreprises canadiennes veulent explorer le marché vietnamien

>> Le Vietnam consolide sa position d'exportateur de riz sur le marché canadien

Si ce rythme se maintient, les exportations vietnamiennes vers le Canada pourraient dépasser les objectifs annuels, ce qui permettrait aux entreprises vietnamiennes d’étendre leur présence sur ce marché.

Photo : VNA/CVN

En 2024, les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Canada ont atteint plus de 11 milliards de dollars, le Vietnam affichant un excédent commercial de près de 10 milliards de dollars. Les entreprises canado-vietnamiennes, notamment Renso Foods, ont largement contribué à ce succès.

Petite entreprise de Vancouver à ses débuts, Renso Foods est devenue un distributeur majeur avec trois entrepôts principaux desservant les côtes Est et Ouest du Canada. L’entreprise poursuit désormais l’objectif ambitieux de créer "Renso Hub", un centre de distribution basé sur le modèl"hub-and-spoke" pour soutenir les entreprises vietnamiennes.

Selon Faisal Rahman, directeur des ventes mondiales de Renso Foods, ce modèle pourrait s’étendre au-delà de l’Amérique du Nord, vers des marchés comme l’Australie et l’Asie, servant ainsi de passerelle pour la promotion mondiale des produits vietnamiens.

Linda Vu, Pdg de Renso Foods, a souligné que si les produits agricoles vietnamiens sont de haute qualité et répondent aux goûts du monde entier, ils n’ont pas encore réussi à se faire une place sur la scène internationale en tant que produits vietnamiens distinctifs.

La création de Renso Hub vise à changer cette situation en se concentrant sur les exportations de produits agricoles transformés du Vietnam vers l’Amérique du Nord et au-delà.

Actuellement, Renso Foods importe plus de 100 produits vietnamiens, dont plusieurs sont comarqués avec des producteurs vietnamiens sous la marque Renso. Cette stratégie, qui repose sur une marque déposée locale, garantit un contrôle de la qualité constant et un accès au marché, renforçant ainsi la marque et la présence des produits vietnamiens au Canada. Renso a déposé sa marque dans plus de 46 pays et participe activement aux associations canadiennes du secteur de l’alimentation et des boissons.

Selon Truong Cung Nghia, directeur du marketing pour la côte Est, cette stratégie de marque est essentielle pour assurer la reconnaissance des produits et leur conformité à la réglementation canadienne.

VNA/CVN