Les garde-côtes du Vietnam et de l’Indonésie renforcent leur coopération pour la paix et la prospérité

Dans le cadre de la visite et des échanges bilatéraux en Indonésie, une délégation des Garde-côtes vietnamiens, dirigée par le général de brigade Ngô Binh Minh, commandant de la III e région des garde-côtes du Vietnam, a effectué une visite de courtoisie auprès des dirigeants des Garde-côtes indonésiens (Bakamla) et a coprésidé une réunion bilatérale de haut niveau.

Photo : VNA/CVN

Le général de brigade Ngô Binh Minh a souligné que la visite du navire CSB 8001 et de la délégation vietnamienne revêtait une signification politique et diplomatique importante, s’inscrivant dans le cadre des activités commémoratives du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Indonésie (1955–2025).

Cette visite constitue une opportunité précieuse pour renforcer les relations d’amitié, consolider la confiance mutuelle entre les deux corps de garde-côtes. Elle vise également à assurer la sûreté maritime, les opérations de recherche et de sauvetage en mer, et à contribuer activement à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans la région.

Le vice-amiral Irvansyah a exprimé sa conviction que cette visite contribuerait à dynamiser la coopération entre les deux forces et plus largement à renforcer l’amitié entre les autorités et les peuples des deux nations.

La réunion bilatérale a été coprésidée par le général de brigade Ngô Binh Minh et le contre-amiral Didong Rio Duta Purwokuntjoro, chef adjoint du Département des politiques et stratégies des Garde-côtes indonésiens.

Les deux parties ont salué le développement substantiel et efficace de leur coopération ces dernières années, qui contribue positivement à la sécurité maritime régionale, dans un esprit de paix, de prospérité et de développement durable.

Le Vietnam a achevé les procédures pour devenir officiellement membre du Forum - Mécanisme de coopération régionale des forces d'application de la loi en mer de l’ASEAN, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération multilatérale, notamment avec l’Indonésie.

Les deux parties ont convenu de plusieurs contenus de coopération pour l’année 2026, notamment la poursuite de la mise en œuvre effective du mémorandum d’accord sur la coopération maritime, l’organisation régulière de visites de navires, d’échanges professionnels, d’exercices conjoints, ainsi que le partage d’informations et d’expériences dans l’application de la loi, les opérations de secours et de sauvetage en mer.

Le même jour, les membres de l’équipage du navire CSB 8001 et la délégation vietnamienne ont participé à des activités sportives et à des jeux traditionnels aux côtés des officiers et personnels des Garde-côtes indonésiens, renforçant davantage les liens de solidarité et d’amitié entre les deux forces.

