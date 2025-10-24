Un marché aérien de plus en plus concurrentiel : les passagers vietnamiens gagnent en choix

Selon l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV), les compagnies aériennes vietnamiennes ont transporté environ 43,7 millions de passagers au cours des neuf premiers mois de 2025, soit une hausse de 8,2% par rapport à la même période de 2024.

>> L’aéroport international de Gia Bình va devenir un hub aérien régional

>> Vietjet : pionnière dans l’autonomisation et l’inspiration des femmes

>> Le secrétaire général Tô Lâm assiste à la signature d’un accord entre Vietjet et Airways Aviation

Photo : VNA/CVN

Le trafic intérieur représente à lui seul 29 millions de passagers, en progression de 7,6% sur un an. Les liaisons touristiques vers Dà Nang, Nha Trang, Phu Quôc, Quy Nhon et d’autres destinations côtières enregistrent un taux de remplissage supérieur à 85%, confirmant l’attrait croissant du tourisme domestique.

Ces chiffres témoignent d’un fort potentiel de développement pour les vols à destination des sites touristiques vietnamiens. Les autorités de l’aviation ont d’ailleurs demandé aux compagnies de renforcer les liaisons vers les aéroports régionaux tels que Huê, Vân Dôn, Cat Bi ou Dà Lat, en complément des grands hubs existants.

Le marché intérieur s’anime encore davantage avec l’arrivée d’un nouvel acteur, Sun PhuQuoc Airways, qui vient d’ouvrir la vente de ses billets pour un lancement commercial prévu le 1er novembre. La jeune compagnie opérera dans un premier temps sur les lignes Phu Quôc - Hô Chi Minh-Ville, Phu Quôc - Hanoï, Phu Quôc - Dà Nang, Hanoï - Hô Chi Minh-Ville et Hô Chi Minh-Ville - Dà Nang.

D’après des analystes, Sun PhuQuoc Airways adopte un modèle de compagnie axée sur le tourisme haut de gamme, inspiré des expériences réussies aux Maldives, à Dubaï ou à Hawaï, où la compagnie aérienne et les complexes hôteliers fonctionnent de manière intégrée, offrant une expérience de voyage fluide et complète.

La compagnie a déjà réceptionné trois appareils Airbus A321NX et A321CEO, sur un total de huit avions prévus pour l’année 2025.

Son flotte devrait atteindre 25 appareils fin 2026, avant de passer à 30 - 35 unités d’ici 2027, marquant une entrée ambitieuse sur le marché aérien vietnamien.

VNA/CVN