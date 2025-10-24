Foire d’automne 2025

Colloque "Emballage et marque d’exportation 2025 - Des tendances à l’action"

Dans le cadre de la Foire d’automne 2025, l’Agence de promotion du commerce relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce) organisera, le 29 octobre à Hanoï, le colloque "Emballage et marque d’exportation 2025 - Des tendances à l’action", combinant participation présentielle et en ligne.

>> Finalisation des préparatifs techniques de la Foire d'Automne 2025

>> Foire d’Automne 2025 : le Vietnam met en avant ses marques et son identité

>> Foire d’Automne 2025 : le CDC Hanoï travaille sur la sécurité épidémiologique

Photo : CTV/CVN

L’événement réunira des responsables de l’Agence de promotion du commerce, des Bureaux du commerce du Vietnam à l’étranger, des experts, des représentants de l'Association de l'emballage du Vietnam (VINPAS) et des entreprises innovantes.

L’objectif est d'aider les exportateurs à renforcer la compétitivité de leurs produits à travers la conception d’emballages et le développement de marques adaptées aux nouvelles exigences des marchés mondiaux.

Le colloque comprendra quatre sessions portant sur les thèmes suivants : les tendances de l’emballage ; le rôle du design dans la décision d’achat ; la narration de marque (storytelling) et le marketing créatif ; la construction d’une marque d’exportation durable et cohérente.

Selon Nguyên Thi Thu Thuy, directrice adjointe du Centre de soutien à la promotion du commerce et de l’investissement, cet événement sera une opportunité de partage d’expériences et de renforcement des capacités des entreprises vietnamiennes en matière de stratégie d’emballage, de marque et d’exportation durable.

VNA/CVN