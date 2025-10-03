La Foire internationale du livre de Riyad s'ouvre en Arabie saoudite

La Foire internationale du livre de Riyad 2025 a ouvert ses portes le 2 octobre, réunissant plus de 2.000 maisons d'édition locales et internationales venues de plus de 25 pays, ainsi que diverses institutions culturelles.

>> Le PM égyptien inaugure la 55e Foire internationale du livre du Caire

>> Vietnam à la foire internationale du livre de Saint-Pétersbourg

>> La culture vietnamienne à l'honneur à la Foire internationale du livre de La Havane

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Cet événement de dix jours, qui se tient sous le thème "Riyad lit", est organisé par la Commission saoudienne de la littérature, de l'édition et de la traduction. La foire proposera plus de 200 activités culturelles, dont des séminaires, des conférences, des soirées poésie et des ateliers auxquels participeront d'éminents écrivains et intellectuels.

Abdullatif Al-Wasel, Pdg de la commission, a déclaré que ce salon s'inscrivait dans la stratégie adoptée par le royaume en vue de renforcer son leadership culturel aux niveaux régional et mondial. Il a souligné l'importance de la culture pour sensibiliser les communautés et stimuler la croissance économique, conformément à la Vision 2030 de l'Arabie saoudite.

L'Ouzbékistan est cette année l'invité d'honneur de la foire. Il fera la promotion de son patrimoine littéraire sur un pavillon dédié, qui présentera des manuscrits et offrira un programme culturel diversifié célébrant les artistes ouzbeks.

Xinhua/VNA/CVN