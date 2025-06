Rencontre à Hanoï entre journalistes vietnamiens et cubains

Photo : VNA/CVN

L'événement, organisé par l'ambassade de Cuba au Vietnam en collaboration avec l'Association des journalistes du Vietnam (AJV) et l'Académie de journalisme et de communication, s'inscrivait dans un double cadre : le 100ᵉ anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne (21 juin 1925) et les célébrations de l'Année de l'amitié Vietnam - Cuba, marquant également le 65ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux nations (2 décembre 1960).

Lors de cette rencontre, l'ambassadeur de Cuba au Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, a rappelé que l'ensemble de son système de presse s'était consacré au soutien de la libération du peuple vietnamien, avec Radio Habana Cuba et l'agence de presse Prensa Latina devenant les porte-parole de l'esprit héroïque de résistance du Vietnam. Parallèlement, l'ambassadeur a précisé que Cuba avait aidé des agences de presse vietnamiennes telles que l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) et la Radio La Voix du Vietnam à élargir considérablement leur couverture médiatique.

Cet événement était l'occasion de saluer la solidarité et la coopération entre les journalistes cubains et vietnamiens depuis de nombreuses décennies, a-t-il souligné.

Le président de l'AJV, Lê Quôc Minh, a rappelé que depuis 1961, des milliers de cadres et d'étudiants vietnamiens ont étudié et mûri à Cuba avant de revenir au Vietnam pour contribuer au journalisme révolutionnaire du pays.

Photo : VNA/CVN

Selon lui, l'Année de l'amitié Vietnam - Cuba 2025 est une opportunité pour promouvoir davantage la coopération entre les médias des deux pays. L'AJV s'engage à poursuivre les échanges de délégations, la coopération en matière de formation et le partage d'expériences avec l'Union des journalistes cubains (UPEC), contribuant ainsi à approfondir l'amitié particulière Vietnam - Cuba.

L'AJV a proposé aux agences de presse et aux journalistes des deux pays de collaborer pour produire des programmes et reportages témoignant de l'amitié entre le Vietnam et Cuba à travers des témoignages vivants, afin de renforcer la coopération et les échanges d'expertise journalistique et médiatique entre l'AJV et l'UPEC à l'avenir.

Lors de la réunion, les délégués ont visionné une vidéo sur la coopération journalistique entre les deux pays et écouté des témoignages de journalistes sur les échanges, la formation et la collaboration entre les agences de presse vietnamiennes et cubaines.

À l'occasion de ce 100ᵉ anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne, le président de l'UPEC a décerné la Médaille Félix Elmusa - la plus haute distinction de l'organisation - à cinq journalistes vietnamiens.

