UNOC3

Le Premier ministre rencontre son homologue grec à Nice

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh participe à l'ouverture de l'UNOC3

>> Le PM rencontre le président de l'Assemblée générale des Nations unies

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre le vice-président chinois Han Zheng

Photo : VNA/CVN

Les deux Premiers ministres se sont déclarés satisfaits des progrès réalisés dans les relations de coopération et d'amitié entre les deux pays depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques (1975-2025) et ont convenu d'approfondir la coopération multiforme entre le Vietnam et la Grèce.

Pham Minh Chinh a transmis les salutations et les invitations à visiter le Vietnam de la part du secrétaire général du Parti Tô Lâm, du président Luong Cuong et du président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân au Premier ministre et à d'autres hauts dirigeants grecs.

Les deux dirigeants ont convenu de promouvoir les échanges économiques et commerciaux, en tirant parti de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA), afin de faciliter l'accès des produits des deux pays à leurs marchés respectifs.

Pham Minh Chinh a proposé à la Grèce d'intensifier la coopération dans l'agriculture, la sécurité alimentaire, le développement de la flotte maritime, ainsi que d'examiner la signature d'accords facilitant les échanges de délégations et les interactions entre les deux peuples, notamment un accord d'exemption de visa.

Le Premier ministre grec a exprimé sa volonté d'accueillir des travailleurs vietnamiens qualifiés, notamment dans les domaines des sciences et des technologies, ainsi que de promouvoir la coopération dans le tourisme, y compris l'ouverture de lignes aériennes directes afin de faciliter les échanges interpersonnels.

Pham Minh Chinh a appelé la Grèce à soutenir la ratification rapide par le Parlement européen de l'Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA) et à plaider pour la suppression par la Commission européenne de son avertissement "carton jaune" pour les produits de mer vietnamiens.

À cette occasion, les deux dirigeants ont discuté des moyens de renforcer la coordination et le soutien mutuel de leurs pays au sein des forums multilatéraux, notamment en soutenant leurs candidatures respectives à des postes importants au sein de l'ONU.

Le Premier ministre grec a déclaré que les deux pays partageaient de nombreuses préoccupations communes et qu'ils respectaient la Charte des Nations unies et le droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). Il a ajouté qu'ils avaient tous deux intérêt à garantir la sécurité et la sûreté de la navigation et à promouvoir la libéralisation des échanges.

VNA/CVN