Dévastation au Centre du Vietnam après le passage du typhon Bualoi

Le typhon Bualoi a violemment frappé les provinces du Nord-Centre, laissant derrière lui un paysage de désolation en une seule nuit : toitures arrachées, arbres déracinés, routes encombrées de débris.

>> Le PM appelle à une action urgente face aux conséquences du typhon Bualoi

>> Typhon Bualoi : de nombreux hôtels de Huê s’ouvrent gratuitement pour les habitants

Photo : Cao Huong/CVN

Photo : Thanh Tùng/CVN

Selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques, à l’aube du 29 septembre, le typhon Bualoi (tempête n°10) a touché directement la région du Nord-Centre, accompagné de vents de force 9 à 10, avec des rafales atteignant la force 11 à 12.La marée montante a également submergé un restaurant dans la commune de Hoằng Tiến (Thanh Hoa), dans la matinée du 29 septembre.Photo : Thanh Tùng/CVNtyphon Bualoi

Photo : Nguyên Phê/CVN

Photo : Hoàng Lam/CVN

Photo : Hoàng Lam/CVN

Photo : Nguyên Duong/CVN

Photo : Nguyên Duong/CVN

Photo : Tiên Thành/CVN

Photo : Nguyên Duong/CVN

Photo : Tiên Thành/CVN

Mai Quynh/CVN