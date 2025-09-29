Dévastation au Centre du Vietnam après le passage du typhon Bualoi

Dans la province de Thanh Hoa, de nombreux arbres ont été déracinés et les toitures de nombreuses habitations se sont envolées. À Hoàng Phu, une maison de plain-pied s’est effondrée sous la violence des vents, piégeant trois à quatre personnes, dont des enfants. Alertées, les forces de secours sont rapidement intervenues pour les évacuer
Photo : Cao Huong/CVN
typhon Bualoi à Thanh Hoa.
La marée montante a également submergé un restaurant dans la commune de Hoằng Tiến (Thanh Hoa), dans la matinée du 29 septembre.
Photo : Thanh Tùng/CVN
Selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques, à l'aube du 29 septembre, le typhon Bualoi (tempête n°10) a touché directement la région du Nord-Centre, accompagné de vents de force 9 à 10, avec des rafales atteignant la force 11 à 12.
À Nghê An, pluies torrentielles et vents violents ont causé d’importants dégâts. Des arbres déracinés et des habitations endommagées témoignent de la violence du typhon.
Photo : Nguyên Phê/CVN
La clôture du siège du Comité populaire de Cua Lo a été détruite.
Photo : Hoàng Lam/CVN
Les vagues déchaînées, combinées à la marée, ont emporté une portion de digue en bord de mer près de la place Binh Minh (Cua Lo). Le sol de la place est jonché de briques et de dalles arrachées.
Photo : Hoàng Lam/CVN
Sous l’effet de la tempête, de nombreux commerces du site balnéaire Thiên Câm (Hà Tinh) ont vu leurs toitures emportées et leurs infrastructures endommagées.
Photo : Nguyên Duong/CVN
Dans la province de Hà Tinh, le site balnéaire de Thiên Câm a été particulièrement touché : commerces éventrés, toitures emportées, infrastructures gravement endommagées. Les routes sont encombrées de débris et d’arbres abattus.
Photo : Nguyên Duong/CVN
Les rafales ont aussi provoqué l’effondrement d’un faux plafond en plâtre dans la salle à manger d’un hôtel de Thiên Câm, détruisant tables et chaises situées en contrebas.
Photo : Tiên Thành/CVN
Dans la province de Quang Tri, la tempête n°10 a renversé arbres et poteaux électriques le long de nombreuses routes dans les communes du Nord.
Photo : Nguyên Duong/CVN
Les toitures en tôle ondulée de maisons, commerces et bâtiments administratifs ont été arrachées et projetées au milieu des rues