Le PM appelle à une action urgente face aux conséquences du typhon Bualoi

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a promulgué le 28 septembre le télégramme officiel n°175/CĐ-TTg concernant la mobilisation générale pour faire face et surmonter les conséquences du typhon Bualoi et des fortes pluies qui ont suivi.

Ce télégramme a été adressé aux secrétaires des comités du Parti et présidents des Comités populaires des provinces et villes concernées, aux ministres, aux chefs des organes gouvernementaux ainsi qu’au Bureau du Comité national de défense civile.

Le document souligne que le typhon Bualoi a frappé directement les provinces allant de Thanh Hoa à Thua Thiên Huê, provoquant des vents violents de force 8 à 9 avec des rafales de force 10 à 13.

Les 27 et 28 septembre, de fortes précipitations ont été enregistrées dans de nombreuses localités, en particulier à Quang Tri, Huê, Dà Nang et dans l’ouest de Thanh Hoa.

La tempête et les pluies ont fait au moins cinq morts et disparus, dont deux emportés par les eaux, tandis que de nombreuses habitations à Thua Thiên Huê ont eu leurs toitures arrachées ou ont subi de lourds dégâts.

Selon les prévisions du Centre national de météorologie et d’hydrologie, l’influence de la tempête continuera d’occasionner de fortes pluies du 28 au 30 septembre dans les régions du Nord et du Centre-Nord.

Les risques d’inondations dans les zones basses et côtières, ainsi que de crues soudaines, de glissements de terrain et de coulées de boue dans les régions montagneuses et de moyenne altitude, sont jugés extrêmement élevés.

Face à cette situation complexe et dangereuse, le Premier ministre a demandé aux ministères, organes concernés et collectivités locales de mettre en œuvre avec sérieux, rapidité et efficacité les directives du Secrétariat permanent du Comité central du Parti, ainsi que les télégrammes n°173/CĐ-TTg du 26 septembre et n°174/CĐ-TTg du 27 septembre.

Les autorités doivent mobiliser tous les moyens humains, matériels et financiers afin de renforcer les mesures de prévention contre les marées de tempête, les pluies diluviennes, les inondations, les glissements de terrain et crues soudaines, tout en accélérant les opérations de secours et de réhabilitation pour stabiliser au plus vite la vie et la production de la population.

Pour les provinces et villes touchées, le Premier ministre a formulé une série d’instructions précises. Les autorités locales doivent surveiller étroitement la situation dans les zones sinistrées et ne pas autoriser le retour des populations évacuées tant que les conditions de sécurité ne sont pas garanties. Dans les centres d’accueil, il faut assurer l’approvisionnement en nourriture, eau potable, vêtements et autres biens essentiels. Les mesures de prévention après la tempête doivent être appliquées avec détermination, en procédant notamment à l’évacuation totale des habitants vivant dans les zones dangereuses, sujettes aux crues soudaines et aux glissements de terrain.

Les autorités doivent organiser des campagnes d’information et inciter la population à limiter ses déplacements durant les pluies torrentielles, installer des points de contrôle et interdire l’accès aux zones inondées, aux gués submergés et aux routes instables. Des équipes de direction doivent être mobilisées en permanence, jour et nuit, dans les localités à haut risque, en particulier les villages susceptibles d’être isolés.

Le Premier ministre insiste sur la nécessité de gérer avec rigueur l’exploitation des barrages, des réservoirs hydroélectriques et des digues, en prévoyant des scénarios pour protéger la population en cas de situation critique. Les forces locales doivent être préparées, avec équipements et moyens adaptés, afin d’assurer des interventions rapides de secours et de sauvetage.

Les contrôles sur les barrages doivent être renforcés pour réguler les volumes d’eau, prévenir toute rupture ou débordement pouvant provoquer de graves désastres.Le télégramme appelle également à réparer sans délai les dégâts après la tempête. Les efforts doivent se concentrer sur l’assistance aux familles dont les maisons ont été endommagées ou détruites, la réhabilitation des écoles et des établissements de santé, ainsi que la restauration immédiate de l’électricité, des réseaux de télécommunication et de l’approvisionnement en eau. Il est en outre nécessaire de relancer rapidement la production, notamment agricole, afin de stabiliser les conditions de vie et de travail des habitants.

Le Premier ministre a donné des instructions spécifiques aux ministères concernés. Le ministère de l’Industrie et du Commerce doit veiller à la sécurité des barrages hydroélectriques et réparer au plus vite le réseau électrique endommagé.

Instructions spécifiques aux ministères concernés

Le ministère de l’Agriculture et de l'Environnement doit assurer des prévisions météorologiques précises, fournir régulièrement des informations sur l’évolution des pluies et coordonner avec les collectivités pour garantir la sécurité des digues et réservoirs.

Le ministère de la Construction est chargé d’appuyer les localités pour rétablir rapidement la circulation sur les routes endommagées et garantir la fluidité du trafic, notamment sur les axes principaux.

Le Premier ministre demande également aux grands organes de presse nationaux, dont la Télévision nationale du Vietnam, la Voix du Vietnam et l’Agence Vietnamienne d’Information, de continuer à informer largement sur l’évolution des intempéries et sur les consignes des autorités, tout en diffusant des conseils pratiques pour aider la population à limiter les risques.

Les forces armées et de sécurité publique, sous la direction des ministères de la Défense et de la Police, doivent déployer hommes, matériels et équipements afin de soutenir les opérations de secours et d’aide aux populations.

Le Bureau du Comité national de défense civile est chargé de coordonner, en lien avec les organismes compétents, le suivi de la situation et la mobilisation des moyens nécessaires, en rendant compte régulièrement au Premier ministre et aux autorités compétentes.

La coordination générale de cette mission a été confiée au vice-Premier ministre Trân Hông Hà, qui devra superviser la mise en œuvre des mesures de prévention et de réparation, notamment la gestion de l’influence résiduelle du typhon.

Par ailleurs, les ministères, secteurs et collectivités locales sont tenus de transmettre chaque jour avant 15 heures leurs rapports sur la situation et les résultats des opérations, via le ministre, chef du Bureau gouvernemental. Les questions dépassant les compétences locales devront être soumises au Premier ministre.

Le Bureau du gouvernement est chargé d’assurer le suivi, de superviser l’exécution des directives et de rendre compte en temps utile des problèmes émergents.Le télégramme officiel n°175/CĐ-TTg illustre la volonté du gouvernement d’agir avec détermination pour réduire au maximum les pertes humaines et matérielles, protéger la population et rétablir rapidement les conditions de vie et de production après le passage du typhon Bualoi.

