Parc national de Hoàng Liên

Deux touristes allemands retrouvés sains et saufs

Les autorités de la commune de Ta Van, province de Lào Cai (Nord), ont annoncé avoir retrouvé, vers 11h00 le 29 septembre, deux touristes allemands portés disparus dans la forêt du Parc national de Hoàng Liên, dans le village de Sin Chai.

Les deux touristes, Moritz Wolfram (né en 1989) et Mme Kathrin Sophie (née en 1994), s'étaient égarés la veille, le 28 septembre, vers 19h.

Dès la réception de l'alerte, les autorités locales ont mobilisé rapidement environ 20 personnes, incluant la police, les forces militaires et les gardes forestiers du parc national.

Compte tenu des conditions météorologiques difficiles causées par la tempête n°10 (Bualoi), les équipes de recherche ont été équipées de matériel adéquat, de dispositifs de géolocalisation et accompagnées de guides locaux maîtrisant l'anglais.

Après de longues heures d'efforts, les deux touristes ont été localisés à environ 3 km par voie forestière du point de repos situé à 2.200 mètres d'altitude sur le sentier menant au mont Fansipan. Ils ont ensuite été évacués de la zone dangereuse en toute sécurité, grâce à la coordination des équipes de secours.

