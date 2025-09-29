Typhon Bualoi : le PM ordonne une mobilisation urgente pour les secours et le rétablissement

Le 29 septembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé une dépêche d'urgence demandant aux ministères, secteurs et autorités locales de mobiliser toutes les forces pour surmonter les conséquences du typhon n°10 (Bualoi) et des pluies diluviennes.

Selon les rapports préliminaires du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, jusqu’à midi du 29 septembre, ce typhon a fait 11 morts, 13 personnes portées disparues, 8 personnes sans contacts et 33 blessés, en plus de lourds dégâts matériels, de culture maraîchère et de production industrielle et agricole dans de nombreuses localités affectées.

Le chef du gouvernement a adressé ses condoléances aux familles endeuillées et exigé que les provinces concernées assurent immédiatement les secours, l’hébergement temporaire, la restauration des infrastructures essentielles (transport, électricité, eau, télécommunications, santé, éducation) et le soutien aux sinistrés.

Photos : VNA/CVN

Il a aussi ordonné aux forces armées et de sécurité de renforcer les opérations de recherche et de sauvetage dans les zones sinistrées.Les pertes sont particulièrement lourdes à Ninh Binh (au Nord), le bilan est de 9 morts et 18 blessés, des dizaines de maisons détruites, des écoles et un centre de santé et des infrastructures électriques endommagés.

À Hà Tinh (au Centre) où plus de 42.900 habitations ont été endommagées, 167 écoles et 12 établissements de santé affectés, à quoi s'ajoute une panne généralisée due à plus de 1 100 poteaux électriques renversés.

À Quang Tri (au Centre), on déplore l’effondrement de 3 maisons, 390 toits endommagés et 12 personnes portées disparues, dont 9 marins de deux navires coulés sur le fleuve Gianh.

Nghê An et Thanh Hoa, toujours au Centre, ont également subi d’importantes inondations, des glissements de terrain et des pannes électriques massives, affectant des centaines de milliers de foyers.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a chargé son adjoint, Trân Hông Hà, de continuer à diriger les ministères et les localités pour déployer les mesures de règlement des conséquences. Les autorités locales doivent faire un rapport quotidien au gouvernement sur les opérations.

L'objectif principal, a insisté le chef du gouvernement, est de rétablir au plus vite la vie normale pour la population, tout en assurant la sécurité des équipes de secours mobilisées.

VNA/CVN