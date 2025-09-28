Des entreprises vietnamiennes offrent vélos et cadeaux à des élèves lao défavorisés

Dans la soirée du 27 septembre, le Club des entreprises de la province de Nghê An dans le district de Naxaithong, à Vientiane, a organisé un programme de remise de 100 bicyclettes et 100 lots de cadeaux à des élèves défavorisés du district, comprenant des fournitures scolaires, des sacs à dos et des vêtements. Ces dons visent à faciliter leur accès à l’école et à les encourager dans leurs études.

Photo : VNA/CVN

Les visages radieux des enfants témoignaient de leur joie à recevoir ces présents, qui, pour beaucoup d'entre eux, constituent une aide précieuse pour la poursuite de leur scolarité. Des élèves comme Phoni Thanongsak (4e) ou Khounphiphak Peng (CE2) ont exprimé leur vive émotion et leur gratitude, affirmant leur volonté d’étudier avec assiduité en réponse à cette attention.

Bounsou Phaviseth, président du Comité populaire du district de Naxaithong, a salué ce geste de ces entreprises vietnamiennes. Il y voit un soutien concret aux familles et aux élèves, en particulier ceux résidant dans les zones reculées. De son côté, le secteur éducatif local a souligné que cette initiative représente une grande source d’encouragement pour les enfants en difficulté.

Au-delà de la valeur matérielle, ces actions illustrent la solidarité et l’amitié fidèle entre les peuples vietnamien et lao. Elles contribuent à nourrir les rêves des jeunes générations et à consolider les relations spéciales et durables qui unissent les deux pays.

VNA/CVN