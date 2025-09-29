Une carcasse de baleine s’échoue sur l’île de Ly Son suite au typhon Bualoi

Une carcasse de baleine d’environ 10 m de long a dérivé le 28 septembre sur la plage de Mom Tau, dans le hameau d’An Binh, zone spéciale de Ly Son, province de Quang Ngai (Centre). La baleine était en état de décomposition avancée et dégageait une forte odeur, ont indiqué les autorités locales.

Photo : CTV/CVN

"Vers 15 h le 28 septembre, j’ai vu les vagues pousser un énorme poisson sur le rivage devant ma maison. En m’approchant, j’ai réalisé qu’il s’agissait d’une baleine, déjà gonflée, décomposée et dégageant une odeur nauséabonde", a raconté Dang Van Sâm, un habitant local qui a découvert la scène en premier.

Selon lui, le corps massif de la baleine gisait au bord de l’eau. Cependant, en raison de l’impact du typhon Bualoi, aucun rituel funéraire n’a encore été célébré conformément aux coutumes des pêcheurs locaux.

Confirmant l’incident, Nguyên Van Huy, président du Comité populaire de la zone spéciale de Ly Son, a déclaré que, normalement, lorsqu’une baleine s’échoue sur le rivage, les pêcheurs locaux procèdent à un enterrement conformément à la tradition.

"Mais le typhon Bualoi affectant directement la zone, cela est impossible pour le moment", a ajouté le responsable local.

Les baleines avaient la réputation de protéger les bateaux des pêcheurs des orages et des vagues violentes. Pour leurs largesses, les habitants des régions côtières l’appellent avec vénération : "Monsieur la Baleine" (pour le mâle) ou "Madame la Baleine" (pour la femelle).

Lorsqu’une baleine s’échouait sur le rivage, elle a droit à une sépulture et à des rites funéraires dignes de ce nom.

La station hydrométéorologique de Quang Ngai a signalé que Ly Son avait enregistré des vents violents de plus de 60 km/h sous l’effet du typhon. Le 28 septembre et dans la nuit, les eaux côtières de Quang Ngai, y compris Ly Son, devraient être soumises à des vents de force tempête de 60 km/h, avec des rafales de près de 90 km/h, des vagues de 3 à 5 mètres de haut et une mer agitée.

VNA/CVN