Mobilisation générale contre le typhon Bualoi

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la dépêche officielle N°174/CD-TTg du 27 septembre 2025, demandant aux ministères, secteurs et localités de se concentrer sur la réponse au typhon Bualoi, aux pluies torrentielles, aux glissements de terrain et aux crues soudaines.

Photo : VNA/CVN

La dépêche précise que le typhon Bualoi s’est renforcé jusqu’au niveau 12, avec des rafales de niveau 15, se déplaçant rapidement vers la côte vietnamienne et pouvant atteindre le niveau 13, avec des rafales de niveau 16 dans les prochaines heures. Selon les prévisions, il touchera terre au moment de la marée haute, provoquant une élévation du niveau de la mer et de fortes vagues susceptibles d’endommager les digues maritimes, d’inonder les zones côtières et de provoquer des pluies diluviennes de 200 à 400 mm, localement plus de 600 mm, dans le Nord et la partie septentrionale du Centre du Vietnam, avec un risque élevé de crues soudaines, d’inondations, de glissements de terrain et de coupures de routes.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a demandé de consolider les digues et barrages, de sécuriser les habitations, d’évacuer les populations des zones à risque et de stocker vivres et produits de première nécessité dans les zones menacées d’isolement. Les autorités locales doivent continuer à rappeler et guider les navires vers des zones sûres, restreindre ou interdire les activités en mer et sur les côtes, contrôler la circulation et, si nécessaire, suspendre les cours pour assurer la sécurité des élèves.

Les ministères doivent diriger et superviser la mise en œuvre des mesures de réponse afin d’assurer la sécurité des forces, des moyens, des équipements et des infrastructures relevant du domaine de gestion. Le ministère de la Défense et le ministère de la Sécurité publique mobilisent leurs forces pour aider la population à évacuer, à mener les opérations de secours et de sauvetage et à surmonter les conséquences.

Le Premier ministre a chargé le vice-Premier ministre Trân Hông Hà d’établir un poste de commandement avancé dans les provinces directement touchées par le typhon afin de coordonner la prévention et la lutte contre ses conséquences.

VNA/CVN