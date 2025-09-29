Typhon Bualoi : de nombreux hôtels de Huê s’ouvrent gratuitement pour les habitants

Plusieurs hôtels dans la ville de Huê (Centre) annoncent ouvrir gratuitement leurs portes aux habitants et aux étudiants pour se réfugier et échapper au typhon Bualoi (typhon N°10). Ceux qui se trouvent dans les zones inondées peuvent contacter les hôtels locaux pour obtenir un hébergement sûr.

Photo : Hùng Hông Quang/CVN

Pendant que les pluies et les inondations à Huê évoluent de manière complexe, causant les inondations de plusieurs zones résidentielles et routes, les forces de secours interviennent pour sauver et évacuer des milliers de foyers.

Certains hôtels locaux ont annoncé qu'ils ouvriraient gratuitement leurs portes pour accueillir les habitants vivant dans les zones inondées. Ces mesures visent à protéger les populations vulnérables face à la catastrophe naturelle.

Il s’agit plus précisément des hôtels Poetic Huê, au 24/26 Võ Thi Sáu, quartier de Thuân Hóa ; Sunshine Villa, ruelle 373, avenue Bùi Thi Xuân, quartier de Thuy Xuân ; et Suny Villa, au 34 Kinh Nhon, Bâu Vá 1. Ces établissements se sont engagés à soutenir les étudiants, les mères avec enfants ainsi que toute personne se sentant en danger dans les zones basses ou menacées. Ils offrent un refuge sûr pendant les intempéries, avec des services gratuits et un accueil ouvert. Les personnes coincées ou bloquées par les inondations peuvent également se présenter pour trouver un hébergement temporaire. Mme Trang (tél. +84935813636), est disponible pour coordonner l'aide et l'accueil d'urgence.

Photo : VNA/CVN

Selon l'annonce du groupe de ces hôtels, "ceux qui rentrent tard du travail et trouvent les routes inondées au point de ne pas pouvoir rentrer chez eux peuvent aussi venir séjourner ici". Cette initiative vise à offrir un refuge temporaire aux personnes bloquées par les inondations, assurant ainsi leur sécurité pendant la période de fortes pluies causées par le typhon Bualoi. Les hôtels concernés mettent à disposition leurs chambres gratuitement pour accueillir toutes les personnes en difficulté face aux conditions météorologiques dangereuses.

Évacuer des habitants

La ville de Huê a mis en place un plan de déplacement pour 3.038 foyers, soit 9.977 personnes, principalement concentrées dans les zones côtières et les étangs lagunaires. Au soir du 28 septembre, les services concernés de Huê avaient d’ores et déjà déplacé une centaine de familles, soit 387 personnes, principalement dans les communes de Chân Mây - Lang Cô et Bình Điên.

Photos : VNA/CVN

Actuellement, les forces de l'ordre dans les quartiers et communes basses continuent d'évacuer les populations vivant dans les zones inondées ou inondables. L’évacuation se poursuit activement en réponse à la situation d'urgence liée aux fortes pluies apportées par le typhon Bualoi.

Dans la province de Hà Tinh (Centre), deux habitants qui faisaient partie des personnes à évacuer pour échapper au typhon Bualoi, ne pouvaient se déplacer en raison d'un accident vasculaire cérébral. C’est la police locale qui les a menés en lieu sûr.

Photo : H.A./CVN

L'un est un homme de 64 ans, H.X.Q., vivant près de la mer dans le village de Hai Loi, et l'autre une femme de 68 ans, H.T.N., qui vit seule à seulement 20 m de la côte.

La police les a transportés dans leur lit vers des lieux d'évacuation sécurisés, l'homme vers un centre de santé local et la femme chez un proche.

Treize morts et disparus pendant le typhon Bualoi Le 29 septembre au matin, les premières informations de l'état-major de la IVe Région militaire indiquent que le typhon Bualoi a frappé plusieurs provinces du Centre, causant de lourds dégâts. Ce typhon est caractérisé par une vitesse de déplacement presque deux fois plus rapide que la moyenne, une intensité forte et une large zone d’impact. En touchant la terre ferme dans les provinces de Nghê An et Hà Tĩnh, le typhon a ralenti mais provoqué des pluies et vents prolongés, entraînant inondations, glissements de terrain et coulées de boue étendues. Les pertes humaines sont graves : 13 personnes sont mortes ou portées disparues, et 2 personnes ont été blessées. Parmi elles, la ville de Huê compte 1 décès, Quang Tri 12 personnes disparues en mer à Cua Viêt, dans la commune de Kim Phú et au port de Gianh, et 2 blessés sont à déplorer à Quang Trị et Huê.

Hoàng Phuong/CVN